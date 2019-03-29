Мама, я стараюсь: Омелян взорвал сеть перепиской с мамой

Владимир Омелян рассмешил пользователей сети Facebook трогательной перепиской в комментариях со своей мамой Мартой Омелян. Пресс-секретарь министра инфраструктуры Украины Марина Томко поделилась в сети скриншотом переписки чиновника.

Дело в том, что на странице министра появился комментарий одного из пользователей. Он попросил чиновника содействовать продлению поезда "Интерсити" 749/750 из Ивано-Франковска в Черновцы. Поскольку Черновцы с Киевом соединены всего одним поездом.

На обращение комментатора ответила его мама, написав: "Присоединяюсь, тем более перед туристическим сезоном, а Черновцы - жемчужина региона".

Владимир Омелян ответил: "Мама, я стараюсь". Эта фраза вызвала очень бурную реакцию в сети. Пользователи засыпали публикацию комментариями.

Омелян рассмешил сеть перепиской с мамой (Марта Омелян, фото: facebook.com/marta.omelyan)

"Я вообще считаю, что благодаря мамам наших молодых руководителей многое сдвигается с места. Знаю некоторых: замечательные женщины! Респект!"

"Я считаю, это прекрасно! Мама министра не звонит лично "порешать", а публично поддерживает обращение-комментарий! Такую Украину я люблю";

"Цитата дня";

"Мама сказала, значит нужно сделать";

"Мама Марта - чемпион!"

"Лучшее, что я читал в ФБ в этом году".

Автор комментария Bogdan Staryk, который и стал катализатором переписки, написал: "Мне кажется, это хорошо, когда мои пожелания совпадают с пожеланиями мамы министра".

Омелян рассмешил сеть перепиской с мамой (скрин: facebook.com/marta.omelyan)

Ранее мы сообщали о том, что в кассе Укрзализныци пассажирам продали билеты в несуществующий вагон поезда.

А также информировали о том, что Укрзализныця оскандалилась из-за дежурной, которая заявила, что в Украине нет войны.