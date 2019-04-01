Меган Маркл їде в Україну шукати родичів

Ні для кого не секрет, що Меган Маркл має українські коріння.

Нагадаємо, що відомий американський дослідник Гері Бойд Робертс з'ясував, що батько герцогині Томас Маркл є родичем такого собі Вільяма Скіппера - англійця, який перебрався в XVII в Америку. А цей Скіппер - це далекий нащадок Едуарда III. Монарх же по лінії свого батька - прапрапрапрапрапрапраправнук дочки великого князя Ярослава Мудрого Анни Київської. І це дійсно правда.

Меган Маркл і королева Єлизавета ІІ (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Коли Меган Маркл дізналася про те, що її родичкою є всесвітньо відома королева з Києва, герцогиня Сассекська висловила бажання побувати в Україні.

Ходять чутки, що помічники вагітної герцогині вже почали шукати підходящий готель в столиці і роблять все можливе, щоб Маркл потрапила на екскурсію в легендарний Софійський собор, який заснував її український родич.

Софійський собор (фото: wikipedia.org)

Українці, звичайно ж, будуть раді бачити представників Королівської сім'ї в нашій країні. Але після того, як Маркл народить первістка (чекати залишилося не так довго), щоб ніщо не заважало Меган гуляти по старовинним київськими вуличками і насолоджуватися красою міста з багатою історією.

Styler також хоче нагадати, що сьогодні 1 квітня - День сміху, коли всі жартують один над одним і розповідають всілякі небилиці та прикольні історії.

Посміхайтеся, будьте щасливі. І не тільки 1 квітня!