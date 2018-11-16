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"Знову відзначилися": в Росії "позичили" космічну новинку з американського фільму

STYLERКурйози    16.11.2018 - 19:00

Відео: YouTube/Vlad UA

Російський Роскосмос представив космічну "новинку", яка виявилася кораблем з американського фантастичного фільму "Аватар". Про це розповіли в Telegram-каналі FTP.

Нещодавно Роскосмос продемонстрував свою "новинку" – космічний апарат з ядерної енергоустановкою, роботу над яким російські розробники ведуть вже кілька років.

"Сьогодні Центр. Келдиша працює над розвитком космічних апаратів з більш потужними двигунами – ядерними установками нового класу, для роботи яких не потрібне сонячне світло і сонячні батареї", - так анонсували розробники свою "новинку".

Вони відзначили, що роботи по створенню транспортного енергетичного модуля на основі энергорухивої установки були початі ще в 2010 році, а наземні випробування планували завершити в 2015 році, щоб у 2018 році здійснити запуск апарату в космос.

Однак з'ясувалося, що космічний літальний апарат, який вони продемонстрували, насправді – корабель з фантастичного фільму "Аватар".

&quot;Знову відзначилися&quot;: в Росії &quot;позичили&quot; космічну новинку з американського фільму

Фото: Новинка від Роскосмоса

&quot;Знову відзначилися&quot;: в Росії &quot;позичили&quot; космічну новинку з американського фільму

Фото: Корабель з фільму "Аватар"

"Тут новинки від Роскосмоса під'їхали, або не новинки, чи не від Роскосмосу. Порівняйте корабель з "Аватара" і нову розробку вітчизняної космонавтики, думайте самі, вирішуйте самі", - йдеться в повідомленні FTP.

&quot;Знову відзначилися&quot;: в Росії &quot;позичили&quot; космічну новинку з американського фільму

Скріншот поста (tlgrm.ua/FTP)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент РФ Володимир Путін зганьбився під час рукостискання в Парижі.

А також ми розповідали про те, що кримські татари епічно затроллили російських окупантів.

Відео: РБК-Україна

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