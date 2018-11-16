"Опять отличились": в России "одолжили" космическую новинку из американского фильма

Видео: YouTube/Vlad UA

Российский Роскосмос представил космическую "новинку", которая оказалась кораблем из американского фантастического фильма "Аватар". Об этом рассказали в Telegram-канале FTP.

Недавно Роскосмос продемонстрировал свою "новинку" – космический аппарат с ядерной энергоустановкой, работу над которым российские разработчики ведут уже несколько лет.

"Сегодня Центр им. Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями – ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи", - так анонсировали разработчики свою "новинку".

Они отметили, что работы по созданию транспортного энергетического модуля на основе энергодвигательной установки были начаты еще в 2010 году, а наземные испытания планировали завершить в 2015 году, чтобы в 2018 году осуществить запуск аппарата в космос.

Однако выяснилось, что космический летательный аппарат, который они продемонстрировали, на самом деле – корабль из фантастического фильма "Аватар".

Фото: Новинка от Роскосмоса

Фото: Корабль из фильма "Аватар"

"Тут новинки от Роскосмоса подъехали, или не новинки, или не от Роскосмоса. Сравните корабль из "Аватара" и новую разработку отечественной космонавтики, думайте сами, решайте сами", - говорится в сообщении FTP.

Скриншот поста (tlgrm.ru/FTP)

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Видео: РБК-Украина