У Росії ведмеді обирали президента України (фото, відео)

Ілюстративне фото: ведмідь (warnet.ws)

У російському зоопарку ворожать про результати президентських виборів в Україні

У російському зоопарку ведмеді "пророкували" результати виборів президента України. Співробітники парку флори та фауни "Роїв струмок" в місті Красноярськ розмістили в клітці гарбузи та сало з м'ясним прошарком, до порцій були прикріплені фотографії трьох кандидатів. Потім люди спостерігали, які з них зацікавлять звірів, передають росЗМІ.

Бурий ведмідь Буян та молода біла ведмедиця Аврора у своїх уподобаннях у підсумку розійшлися.

На трьох мисках із їжею росіяни закріпили знімки Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського.

Фото: Роїв Струмок (ngs24.ru)

Перший ведмідь спершу підійшов і обнюхав гарбуза із портретом Тимошенко, але потім розвернувся і взяв їжу з портретом Порошенка.

Ведмедиця обійшла всі три порції, але зупинила свій вибір на салі з фотографією Зеленського.

Відео: YouTube / ДЕЛА Красноярск

Як повідомлялося раніше, нещодавно в РФ перед приїздом президента Володимира Путіна в Красноярську висаджували ялинки в кучугури, що шокувало користувачів мережі і місцевих жителів.

Нагадаємо, що за інформацією Служби безпеки України, напередодні виборів в Україні в соцмережах надзвичайно активізувалися спецслужби РФ.