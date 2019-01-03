Здивував навіть поліцію: спіймали водія під дією усіх відомих наркотиків

Колаж РБК-Україна

В крові чоловіка знайшли п'ять видів наркотиків

У новорічну ніч поліція затримала на острові Ібіца, який вважається "меккою" усіх тусовщиків, водія за порушення правил дорожнього руху. Оскільки чоловік вів себе досить нестандартно, його змусили пройти тест на наркотики. Про це повідомляє іспанське видання "El Mundo".

Тест виявився позитивним. Але поліцію найбільше вразив "коктейль", що міститься в крові порушника. У ній виявили всі можливі наркотичні засоби: кокаїн, метамфетамін, опіати, канабіс і амфетамін.

Хлопець виявився запасливим - в автомобілі знайшли 26 таблеток і кілька пакетиків з кокаїном.

Ілюстративне фото: РБК-Україна

До речі, нещодавно від наркотиків помер відомий молодий актор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Миколаєві хлопець вживав наркотики прямо у міськраді.

Також ми публікували новину про те, що в Таїланді легалізували марихуану.