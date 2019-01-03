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Удивил даже полицию: поймали водителя под действием всех известных наркотиков

STYLERКурьезы    03.01.2019 - 10:21
Удивил даже полицию: поймали водителя под действием всех известных наркотиков
Коллаж РБК-Украина

В крови мужчины нашли пять видов наркотиков

В новогоднюю ночь полиция задержала на острове Ибица, который считается "меккой" всех тусовщиков, водителя за нарушение правил дорожного движения. Поскольку мужчина вел себя довольно нестандартно, его вынудили пройти тест на наркотики. Ою этом сообщает испанское издание "El Mundo".

Тест оказался положительным. Но полицию больше всего поразил "коктейль", содержащийся в крови нарушителя. В ней обнаружили все возможные наркотические средства: кокаин, метамфетамин, опиаты, каннабис и амфетамин.

Парень оказался запасливым - в автомобиле нашли 26 таблеток и несколько пакетиков с кокаином.

Удивил даже полицию: поймали водителя под действием всех известных наркотиков

Иллюстративное фото: РБК-Украина

Кстати, недавно от наркотиков скончался известный молодой актер.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Николаеве парень употреблял наркотики прямо в горсовете.

Также мы публиковали новость о том, что в Таиланде легализировали марихуану.

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