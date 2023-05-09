Загадочный инопланетянин. В Киеве заметили странное "создание": что известно (видео)

В Киеве заметили "инопланетянина", разгуливавшего по улицам столицы, обращая на себя внимание окружающих.
Некоторые восприняли этого персонажа за очередного эпатажного блогера. Но кто это был на самом деле?
В сети распространилось видео, на котором мужчина со странным шлемом на голове разгуливает по городу и рассматривает людей.
Также он посидел на Крещатике возле бездомного, который уже столько всего видел в этой жизни, что совсем не обращает внимания на "инопланетное существо".
Чудака видели в разных точках столицы, а также в поле, где он растерянно крутил головой.
Видео с "инопланетным гостем" уже запостили несколько десятков пользователей в Twitter.
Учитывая количество событий в Киеве в последнее время, будет совсем не удивительно, если этот персонаж окажется новым героем, например, остросюжетного сериала от Netflix.
Кем был этот "инопланетянин" и зачем он "прилетел" в Украину - пока неизвестно.
Напомним, не так давно над Киевом и областью люди видели яркую вспышку, которую некоторые даже восприняли за НЛО.