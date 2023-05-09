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Загадочный инопланетянин. В Киеве заметили странное "создание": что известно (видео)

В Киеве заметили "инопланетянина" (коллаж: Styler)
Автор: Styler

В Киеве заметили "инопланетянина", разгуливавшего по улицам столицы, обращая на себя внимание окружающих.

Некоторые восприняли этого персонажа за очередного эпатажного блогера. Но кто это был на самом деле?

Что известно об "инопланетянине" в Киеве

В сети распространилось видео, на котором мужчина со странным шлемом на голове разгуливает по городу и рассматривает людей.

Также он посидел на Крещатике возле бездомного, который уже столько всего видел в этой жизни, что совсем не обращает внимания на "инопланетное существо".

Чудака видели в разных точках столицы, а также в поле, где он растерянно крутил головой.

Видео с "инопланетным гостем" уже запостили несколько десятков пользователей в Twitter.

Учитывая количество событий в Киеве в последнее время, будет совсем не удивительно, если этот персонаж окажется новым героем, например, остросюжетного сериала от Netflix.

Кем был этот "инопланетянин" и зачем он "прилетел" в Украину - пока неизвестно.

Напомним, не так давно над Киевом и областью люди видели яркую вспышку, которую некоторые даже восприняли за НЛО.

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