Загадочный инопланетянин. В Киеве заметили странное "создание": что известно (видео)

Что известно об "инопланетянине" в Киеве

В сети распространилось видео, на котором мужчина со странным шлемом на голове разгуливает по городу и рассматривает людей.

Также он посидел на Крещатике возле бездомного, который уже столько всего видел в этой жизни, что совсем не обращает внимания на "инопланетное существо".

Чудака видели в разных точках столицы, а также в поле, где он растерянно крутил головой.

Видео с "инопланетным гостем" уже запостили несколько десятков пользователей в Twitter.

Учитывая количество событий в Киеве в последнее время, будет совсем не удивительно, если этот персонаж окажется новым героем, например, остросюжетного сериала от Netflix.

Кем был этот "инопланетянин" и зачем он "прилетел" в Украину - пока неизвестно.