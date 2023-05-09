Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне "створіння": що відомо (відео)

Що відомо про "інопланетянина" в Києві

У мережі поширилося відео, на якому чоловік з дивним шоломом на голові розгулює містом та роздивляється людей.

Також він посидів на Хрещатику біля безхатька, який вже стільки всього бачив у цьому житті, що геть не зважає на "інопланетну істоту".

Дивака бачили в різних точках столиці, а також у полі, де він розгублено крутив головою.

Відео з "інопланетним гостем" вже запостили декілька десятків користувачів у Twitter.

Враховуючи, кількість подій у Києві останнім часом, буде зовсім не дивно, якщо цей персонаж виявиться новим героєм, наприклад, гостросюжетного серіалу від Netflix.

Ким був цей "інопланетянин" і для чого він "прилетів" в Україну - поки що не відомо.