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Загадковий інопланетянин. У Києві помітили дивне "створіння": що відомо (відео)

У Києві помітили "інопланетянина" (колаж: Styler)
Автор: Styler

У Києві помітили "інопланетянина", який розгулював вулицями столиці, звертаючи на себе увагу оточуючих.

Дехто сприйняв цього персонажа за чергового епатажного блогера. Але хто ж це був насправді?

Що відомо про "інопланетянина" в Києві

У мережі поширилося відео, на якому чоловік з дивним шоломом на голові розгулює містом та роздивляється людей.

Також він посидів на Хрещатику біля безхатька, який вже стільки всього бачив у цьому житті, що геть не зважає на "інопланетну істоту".

Дивака бачили в різних точках столиці, а також у полі, де він розгублено крутив головою.

Відео з "інопланетним гостем" вже запостили декілька десятків користувачів у Twitter.

Враховуючи, кількість подій у Києві останнім часом, буде зовсім не дивно, якщо цей персонаж виявиться новим героєм, наприклад, гостросюжетного серіалу від Netflix.

Ким був цей "інопланетянин" і для чого він "прилетів" в Україну - поки що не відомо.

Нагадаємо, не так давно над Києвом та областю люди бачили яскравий спалах, який дехто навіть сприйняв за НЛО.

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