Дружина не пустила чоловіка на вибори, щоб він не проголосував за свого кандидата

На вибори президента 2019, які пройшли 21 квітня, було зафіксовано досить незначна кількість порушень. Траплялися і досить курйозні. Так, наприклад, у Рівненській області дружина не пустила чоловіка на виборчу дільницю, щоб він не зміг проголосувати за одного з кандидатів у президенти України, який йому імпонував.

Як розповіли в Головному управлінні Національної поліції області, інцидент стався в селі Більськ Рокитнівського району. Сигнал від чоловіка до правоохоронців, де він заявив про конфлікт з дружиною, надійшов близько 16:30.

Виявилося, дружина не випускала чоловіка з дому, щоб той не міг проголосувати за свого кандидата на пост глави держави.

Чим закінчилася сімейна драма, в поліції не розповідають. Але, судячи з усього, поліцейські зробили все можливе, щоб українець зміг прийти на дільницю і поставити позначку навпроти прізвища свого кандидата. За кого голосували "полонений" і його дружина - не відомо. Так само, як і про те, чи продовжить існування їхній шлюбний союз.

Нагадаємо, що ЦВК вже обробила 92,59% протоколів. За попередніми результатами Зеленський перемагає Порошенко на виборах 2019.

Раніше ми писали про те, що в Кривому Розі під час голосування прямо на виборчій дільниці місцева мешканка "під мухою" намагалася з'їсти свій бюлетень.