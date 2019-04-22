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Дружина не пустила чоловіка на вибори, щоб він не проголосував за свого кандидата


Жінка замкнула чоловіка вдома, щоб той не пішов на виборчу дільницю

На вибори президента 2019, які пройшли 21 квітня, було зафіксовано досить незначна кількість порушень. Траплялися і досить курйозні. Так, наприклад, у Рівненській області дружина не пустила чоловіка на виборчу дільницю, щоб він не зміг проголосувати за одного з кандидатів у президенти України, який йому імпонував.

Як розповіли в Головному управлінні Національної поліції області, інцидент стався в селі Більськ Рокитнівського району. Сигнал від чоловіка до правоохоронців, де він заявив про конфлікт з дружиною, надійшов близько 16:30.

Виявилося, дружина не випускала чоловіка з дому, щоб той не міг проголосувати за свого кандидата на пост глави держави.

Чим закінчилася сімейна драма, в поліції не розповідають. Але, судячи з усього, поліцейські зробили все можливе, щоб українець зміг прийти на дільницю і поставити позначку навпроти прізвища свого кандидата. За кого голосували "полонений" і його дружина - не відомо. Так само, як і про те, чи продовжить існування їхній шлюбний союз.

Нагадаємо, що ЦВК вже обробила 92,59% протоколів. За попередніми результатами Зеленський перемагає Порошенко на виборах 2019.

Раніше ми писали про те, що в Кривому Розі під час голосування прямо на виборчій дільниці місцева мешканка "під мухою" намагалася з'їсти свій бюлетень.

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