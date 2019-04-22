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Жена не пустила мужа на выборы, чтоб он не проголосовал за своего кандидата


Женщина заперла мужа дома, чтобы тот не пошел на избирательный участок

На выборах президента 2019, которые прошли 21 апреля, было зафиксировано довольно незначительное количество нарушений. Случались и довольно курьезные. Так, например, в Ровенской области жена не пустила мужа на избирательный участок, чтобы он не смог проголосовать за одного из кандидатов в президенты Украины, который ему импонировал.

Как рассказали в Главном управлении Национальной полиции области, инцидент произошел в селе Бельск Рокитновского района. Сигнал от мужчины к правоохранителям, где он заявил о конфликте с женой, поступил около 16:30.

Оказалось, супруга не выпускала мужа из дому, чтобы тот не мог проголосовать за своего кандидата на пост главы государства.

Чем закончилась семейная драма, в полиции не рассказывают. Но, судя по всему, полицейские сделали все возможное, чтобы украинец смог прийти на участок и поставить отметку напротив фамилии своего кандидата. За кого голосовали "пленник" и его жена - не известно. Так же, как и о том, продолжит ли существование их брачный союз.

Напомним, что ЦИК уже обработал 92,59% протоколов. По предварительным результатам Зеленский побеждает Порошенко на выборах 2019.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге во время голосования прямо на избирательном участке местная жительница "под мухой" пыталась съесть свой бюллетень.

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