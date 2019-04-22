Жена не пустила мужа на выборы, чтоб он не проголосовал за своего кандидата

На выборах президента 2019, которые прошли 21 апреля, было зафиксировано довольно незначительное количество нарушений. Случались и довольно курьезные. Так, например, в Ровенской области жена не пустила мужа на избирательный участок, чтобы он не смог проголосовать за одного из кандидатов в президенты Украины, который ему импонировал.

Как рассказали в Главном управлении Национальной полиции области, инцидент произошел в селе Бельск Рокитновского района. Сигнал от мужчины к правоохранителям, где он заявил о конфликте с женой, поступил около 16:30.

Оказалось, супруга не выпускала мужа из дому, чтобы тот не мог проголосовать за своего кандидата на пост главы государства.

Чем закончилась семейная драма, в полиции не рассказывают. Но, судя по всему, полицейские сделали все возможное, чтобы украинец смог прийти на участок и поставить отметку напротив фамилии своего кандидата. За кого голосовали "пленник" и его жена - не известно. Так же, как и о том, продолжит ли существование их брачный союз.

Напомним, что ЦИК уже обработал 92,59% протоколов. По предварительным результатам Зеленский побеждает Порошенко на выборах 2019.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге во время голосования прямо на избирательном участке местная жительница "под мухой" пыталась съесть свой бюллетень.