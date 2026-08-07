10 вещей, которыми нельзя протирать экран телефона: они могут его испортить

Бумажные салфетки с ароматизаторами

Обычные бумажные салфетки кажутся удобным вариантом, когда под рукой нет специальной ткани для экрана. Но ароматизированные салфетки могут содержать лосьоны, парфюмерные добавки или другие компоненты, которые оставляют на дисплее тонкую пленку.

Кроме того, структура бумаги не так нежна, как кажется. При частом протирании он может постепенно влиять на защитный слой экрана.

Влажные салфетки для мебели

Салфетки для ухода за мебелью предназначены для дерева, пластика или других поверхностей, но не для электроники.

В их составе могут быть силиконы, полировальные компоненты или блестящие вещества, которые на экране смартфона покидают разводы и нежелательную пленку.

Средства для мытья посуды

Моющее средство отлично справляется с жиром на тарелках, но для смартфона оно слишком агрессивен.

Его компоненты могут постепенно разрушать олеофобное покрытие дисплея - специальный слой, благодаря которому на экране меньше остаются отпечатки пальцев.

Абразивная сторона кухонной губки

Иногда кажется, что если губка хорошо оттирает загрязнение на кухне, то она поможет и со смартфоном. На самом деле это один из самых плохих вариантов.

Жесткие волокна могут оставить микроцарапины на стекле, особенно заметные при ярком освещении.

Сухая жесткая ткань

Старое полотенце, край футболки или любая грубая ткань могут показаться безопасными, но это не всегда так.

Если на экране имеется мелкая пыль или песчинки, сухое протирание может превратиться в своеобразную шлифовку поверхности.

Бытовые универсальные спреи

Средства "для всего" часто кажутся удобным решением, но смартфон не относится к таким поверхностям.

Универсальные спреи могут содержать аммиак или другие активные вещества, не предназначенные для дисплеев и способные повредить защитный слой.

Ошибки, которые мы допускаем при очистке гаджетов (фото: magnific.com)

Духи или одеколон

Некоторые используют духи как быстрый способ убрать пятна с экрана. Но это небезопасный опыт.

Кроме спирта, в составе духов есть ароматические компоненты и масла, которые могут оставлять следы и негативно влиять на покрытие дисплея.

Влажные полотенца для рук

Если телефон запачкался в дороге, многие протирают его тем, что есть под рукой - даже влажным полотенцем.

Но такие полотенца часто содержат остатки мыла, кремов или средств по уходу за кожей. Они могут оставлять на экране липкий слой.

Порошковые чистящие средства

Порошки хорошо работают на кухне или ванной, но для смартфона они категорически не подходят.

Даже мелкие частицы могут действовать как абразив и оставлять царапины на стеклянной поверхности.

Обычная вода из-под крана

Казалось бы, вода – самый безопасный вариант. Но водопроводная вода часто содержит минералы и соли, которые после высыхания могут оставлять пятна и разводы.

Если нужно немного очистить экран, лучше нанести небольшое количество дистиллированной воды на салфетку из микрофибры, а не лить ее непосредственно на телефон.

Чем тогда правильно чистить смартфон

Самый безопасный вариант - мягкая салфетка из микрофибры и специальные средства для электроники.

Перед очисткой смартфон лучше выключить, не сильно нажимать на экран и не наносить жидкость прямо на дисплей.

Помните, всего несколько минут правильного ухода помогут сохранить не только чистый вид телефона, но и его защитное покрытие.