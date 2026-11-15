Могут ли отключить свет, газ и воду за долги: какие правила действуют в Украине во время войны

Действует ли мораторий на отключение коммунальных услуг во время войны

В начале полномасштабного вторжения правительство ввело ограничения на прекращение жилищно-коммунальных услуг из-за неуплаты. Однако впоследствии правила изменили.

В частности, постановлением Кабинета Министров № 1405 от 29 декабря 2023 г. внесли изменения в постановление № 206, которое регулирует оплату коммунальных услуг во время военного положения.

Теперь общий запрет на отключение из-за долгов не распространяется на всю территорию страны. Поставщики могут прекращать предоставление услуг, если потребитель нарушает условия оплаты, а компания соблюдает установленную процедуру.

В то же время в рамках постановления Кабмина № 206 защита сохраняется для жителей территорий, где ведутся или возможны боевые действия, а также временно оккупированных общин. Нельзя отключать коммунальные услуги из-за долгов и в случае, если жилье потребителя повреждено в результате боевых действий и сообщил об этом исполнителю соответствующей услуги.

За какие долги могут отключить свет, газ и воду

Для каждой коммунальной услуги действуют свои правила. Поэтому универсального срока, после которого потребителя могут оставить без ресурсов, нет.

Электроэнергия

Поставщик имеет право инициировать отключение света из-за задолженности за потребленную электроэнергию. В то же время, по данным НКРЭКУ, перед этим он должен предупредить потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до запланированной даты прекращения поставки.

В обращении должны указать причину отключения, сумму долга, период, за который он возник, а также дату и время прекращения электроснабжения.

Если человек вовремя погасит задолженность и подтвердит оплату запланированного отключения, электроэнергию не должны прекращать.

Как объясняют на офсайте Государственной инспекции энергетического надзора Украины, этот десятидневный срок касается отключения по инициативе электропоставщика из-за долга за потребленную электроэнергию. Если основанием является нарушение обязательств перед оператором системы распределения, действуют отдельные правила и сроки предупреждения. Для определенных нарушений они составляют не менее пяти рабочих дней.

Газоснабжение

В рамках порядка, определенного Правилами поставки природного газа, утвержденными постановлением НКРЭКУ №2496, для бытовых потребителей газа также предусмотрена процедура прекращения услуги из-за долгов.

Если человек не оплатил потребленный газ в течение 10 дней после срока, определенного договором, поставщик может приступить к процедуре отключения.

Он должен отправить письменное уведомление с отметкой о вручении. В нем должны указать причину и дату прекращения газоснабжения. Отключение не может произойти раньше, чем через три дня после получения такого обращения.

Отдельно оператор газораспределительной сети должен уведомить бытового потребителя о прекращении распределения газа не менее чем за трое суток до запланированной даты.

Водоснабжение и водоотвод

Для воды и большинства других коммунальных услуг кроме электроэнергии и газа действует другое правило.

Согласно части четвертой статьи 26 Закона Украины "Про житлово-комунальні послуги", исполнитель может ограничить или прекратить предоставление услуги, если потребитель не погасил долг в полном объеме в течение 30 дней после получения предупреждения.

То есть сначала человек должен получить сообщение, а затем - месяц, чтобы рассчитаться. Если задолженность остается, исполнитель может применить предусмотренные законом меры.

После полного погашения долга или заключения соглашения о реструктуризации предоставление услуги должно быть возобновлено в полном объеме в течение следующего дня.

Могут отключить отопление за долги

С централизованным отоплением ситуация отличается от электроэнергии или газа. Технически прекратить подачу тепла в одну квартиру многоквартирного дома обычно невозможно без вмешательства в общую систему отопления.

Потому долг за тепло не значит, что поставщик может просто перекрыть отопление в отдельной квартире. В то же время, это не освобождает потребителя от обязанности платить: теплопоставщик может требовать погашения задолженности, в частности через суд.

Кого не могут отключить за коммунальные долги

Во время военного положения закон предусматривает отдельные гарантии для людей, проживающих на территориях боевых действий или утративших возможность пользоваться своим жильем из-за войны.

Согласно условиям защиты, определенным постановлением № 206, прекращать коммунальные услуги из-за неуплаты запрещено:

жителям территориальных общин, где ведутся или возможны боевые действия;

потребителям на временно оккупированных территориях;

владельцам жилья, поврежденного в результате боевых действий, если они сообщили об этом исполнителе коммунальной услуги.

Есть также отдельная защита для внутриперемещенных лиц. Если человек выехал с территории боевых действий и предоставил поставщику справку ВПЛ или другие документы, подтверждающие его отсутствие в жилье, за определенный постановлением период нельзя взимать соответствующую задолженность за коммунальные услуги.

Обратите внимание, что это не означает автоматического списания всех возникших до выезда долгов или освобождения от оплаты за услуги в любом другом жилье.

Как избежать отключения коммунальных услуг

Если накопился долг, лучше не ждать, пока поставщик пришлет предупреждение. Есть несколько способов урегулировать ситуацию.

Проверьте начисления. Сверьте сумму долга по фактическим платежам и показателям счетчиков. Если у вас есть ошибка, обратитесь к поставщику с заявлением о перерасчете.

Сверьте сумму долга по фактическим платежам и показателям счетчиков. Если у вас есть ошибка, обратитесь к поставщику с заявлением о перерасчете. Погасить задолженность. Если предупреждение уже поступило, следует рассчитаться до указанной в нем даты отключения и передать поставщику подтверждение оплаты.

Если предупреждение уже поступило, следует рассчитаться до указанной в нем даты отключения и передать поставщику подтверждение оплаты. Договориться о реструктуризации. Если нет возможности оплатить всю сумму сразу, обратитесь к исполнителю услуги и попросите заключить договор о постепенном погашении долга. По соглашению сторон задолженность можно платить по частям.

Если услуга уже прекращена, необходимо выяснить условия и стоимость повторного подключения.

Для электроэнергии с 1 октября 2026 года действуют обновленные правила определения стоимости отключения и возобновления поставок. Как сообщали в НКРЭКУ, бытовой потребитель не должен возмещать расходы на отключение и повторное подключение, если на момент оформления предупреждения его долг за электроэнергию был меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В 2026 году эта сумма составляет 1664 гривны. Такая гарантия касается именно оплаты работ по отключению и возобновлению электроснабжения, а не отменяет возможность прекратить услугу из-за долга. Потребитель также не должен оплачивать эти работы, если отключение было проведено с нарушением установленной процедуры.