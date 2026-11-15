Чи можуть відключити світло, газ і воду за борги: які правила діють в Україні під час війни

Чи діє мораторій на відключення комунальних послуг під час війни

На початку повномасштабного вторгнення уряд запровадив обмеження на припинення житлово-комунальних послуг через несплату. Однак згодом правила змінили.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів № 1405 від 29 грудня 2023 року внесли зміни до постанови № 206, яка регулює оплату комунальних послуг під час воєнного стану.

Тепер загальна заборона на відключення через борги не поширюється на всю територію країни. Постачальники можуть припиняти надання послуг, якщо споживач порушує умови оплати, а компанія дотримується встановленої процедури.

Водночас в рамках постанови Кабміну № 206, захист зберігається для мешканців територій, де ведуться або можливі бойові дії, а також тимчасово окупованих громад. Не можна відключати комунальні послуги через борги й у разі, якщо житло споживача пошкоджене внаслідок бойових дій та він повідомив про це виконавця відповідної послуги.

За які борги можуть відключити світло, газ і воду

Для кожної комунальної послуги діють свої правила. Тому універсального строку, після якого споживача можуть залишити без ресурсів, немає.

Електроенергія

Постачальник має право ініціювати відключення світла через заборгованість за спожиту електроенергію. Водночас за даними НКРЕКП, перед цим він повинен попередити споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до запланованої дати припинення постачання.

У повідомленні мають зазначити причину відключення, суму боргу, період, за який він виник, а також дату й час припинення електропостачання.

Якщо людина вчасно погасить заборгованість і підтвердить оплату до запланованого відключення, електроенергію не повинні припиняти.

Як пояснюють на офсайті Державної інспекції енергетичного нагляду України, цей десятиденний строк стосується відключення з ініціативи електропостачальника через борг за спожиту електроенергію. Якщо підставою є порушення зобов'язань перед оператором системи розподілу, діють окремі правила та строки попередження. Для визначених порушень вони становлять щонайменше п'ять робочих днів.

Газопостачання

У рамках порядку, визначеного Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП № 2496, для побутових споживачів газу також передбачена процедура припинення послуги через борги.

Якщо людина не оплатила спожитий газ протягом 10 днів після строку, визначеного договором, постачальник може розпочати процедуру відключення.

Він має надіслати письмове повідомлення з відміткою про вручення. У ньому повинні вказати причину та дату припинення газопостачання. Відключення не може відбутися раніше ніж через три дні після отримання такого повідомлення.

Окремо оператор газорозподільної мережі має повідомити побутового споживача про припинення розподілу газу щонайменше за три доби до запланованої дати.

Водопостачання та водовідведення

Для води та більшості інших комунальних послуг, крім електроенергії й газу, діє інше правило.

Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", виконавець може обмежити або припинити надання послуги, якщо споживач не погасив борг у повному обсязі протягом 30 днів після отримання попередження.

Тобто спочатку людина має отримати повідомлення, а потім - місяць, щоб розрахуватися. Якщо заборгованість залишається, виконавець може застосувати передбачені законом заходи.

Після повного погашення боргу або укладення угоди про реструктуризацію надання послуги має бути відновлене в повному обсязі протягом наступного дня.

Чи можуть відключити опалення за борги

Із централізованим опаленням ситуація відрізняється від електроенергії чи газу. Технічно припинити подачу тепла лише в одну квартиру багатоквартирного будинку зазвичай неможливо без втручання у спільну систему опалення.

Тому борг за тепло не означає, що постачальник може просто перекрити опалення в окремій квартирі. Водночас це не звільняє споживача від обов'язку платити: теплопостачальник може вимагати погашення заборгованості, зокрема через суд.

Кого не можуть відключити за комунальні борги

Під час воєнного стану закон передбачає окремі гарантії для людей, які проживають на територіях бойових дій або втратили можливість користуватися своїм житлом через війну.

Згідно з умовами захисту, визначеними постановою № 206, припиняти комунальні послуги через несплату заборонено:

мешканцям територіальних громад, де ведуться або можливі бойові дії;

споживачам на тимчасово окупованих територіях;

власникам житла, пошкодженого внаслідок бойових дій, якщо вони повідомили про це виконавця комунальної послуги.

Є також окремий захист для внутрішньо переміщених осіб. Якщо людина виїхала з території бойових дій та надала постачальнику довідку ВПО або інші документи, що підтверджують її відсутність у житлі, за визначений постановою період не можна стягувати з неї відповідну заборгованість за комунальні послуги.

Зверніть увагу, що це не означає автоматичного списання всіх боргів, які виникли до виїзду, або звільнення від оплати за послуги в будь-якому іншому житлі.

Як уникнути відключення комунальних послуг

Якщо накопичився борг, краще не чекати, поки постачальник надішле попередження. Є кілька способів врегулювати ситуацію.

Перевірити нарахування. Звірте суму боргу з фактичними платежами та показниками лічильників. Якщо в рахунку є помилка, зверніться до постачальника із заявою про перерахунок.

Звірте суму боргу з фактичними платежами та показниками лічильників. Якщо в рахунку є помилка, зверніться до постачальника із заявою про перерахунок. Погасити заборгованість. Якщо попередження вже надійшло, варто розрахуватися до зазначеної в ньому дати відключення та передати постачальнику підтвердження оплати.

Якщо попередження вже надійшло, варто розрахуватися до зазначеної в ньому дати відключення та передати постачальнику підтвердження оплати. Домовитися про реструктуризацію. Якщо немає можливості сплатити всю суму одразу, зверніться до виконавця послуги та попросіть укласти договір про поступове погашення боргу. За згодою сторін заборгованість можна сплачувати частинами.

Якщо послугу вже припинили, потрібно з'ясувати умови та вартість повторного підключення.

Для електроенергії з 1 жовтня 2026 року діють оновлені правила визначення вартості відключення та відновлення постачання. Як повідомляли у НКРЕКП, побутовий споживач не повинен відшкодовувати витрати на відключення та повторне підключення, якщо на момент оформлення попередження його борг за електроенергію був меншим за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У 2026 році ця сума становить 1664 гривні. Така гарантія стосується саме оплати робіт з відключення та відновлення електропостачання, а не скасовує можливість припинити послугу через борг. Споживач також не повинен оплачувати ці роботи, якщо відключення провели з порушенням установленої процедури.