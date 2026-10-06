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Полезное 06 октября 2026, 18:29

Почему полотенца становятся жесткими после стирки: как на них влияют жесткая вода и сушка

Минералы в воде и чрезмерное высушивание постепенно влияют на волокна ткани, из-за чего полотенца могут терять свою мягкость.
Остапова Анастасія Остапова Анастасія Редактор-стажер Styler
Как стирать полотенца (фото: Styler)
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Даже качественные махровые полотенца со временем могут оказаться жесткими и неприятными на ощупь. Причина не всегда кроется в стиральном порошке - на состояние ткани влияют жесткость воды, количество моющего средства и способ сушки.

Как рассказывает Styler, причины смены текстуры полотенец объясняют эксперты Consumer Reports.

Как жесткая вода влияет на полотенца

При стирке минералы, содержащиеся в жесткой воде, могут оставаться на волокнах ткани. Со временем из-за накопления такого осадка полотенца становятся более жесткими, тусклыми и менее приятными на ощупь.

Кроме того, в жесткой воде моющие средства могут работать менее эффективно и хуже вымываться. В результате на ткани могут одновременно накапливаться минералы, остатки средства для стирки и загрязнения.

Одним из признаков жесткой воды может быть белый известковый налет на кранах и душевой лейке. Если он регулярно появляется в ванной, проблема с полотенцами также может быть связана с качеством воды.

Почему важно не использовать слишком много моющего средства

Больше порошка или геля не означает лучшую стирку. Избыток средства может не полностью выполаскиваться из плотной махровой ткани и постепенно накапливаться на волокнах.

Поэтому следует придерживаться рекомендованной дозировки. Если полотенца уже стали жесткими, производители бытовой техники также советуют попробовать немного уменьшить количество моющего средства.

В то же время кондиционер для белья не всегда решает проблему. Он оставляет на волокнах покрытие, из-за которого полотенца могут хуже впитывать воду.

Как сушка влияет на мягкость

Еще одна причина жесткости - неправильная сушка. Слишком длительное пребывание полотенец в сушильной машине и слишком высокая температура могут повреждать ткань и делать ее более грубой.

Перед сушкой полотенце можно хорошо встряхнуть, чтобы расправить волокна. В сушильной машине следует выбирать температуру, разрешенную производителем на этикетке, и извлекать вещи после высыхания, не оставляя их надолго под воздействием высокой температуры.

Как сохранить полотенца мягкими

В первую очередь проверяйте рекомендации производителя на этикетке, поскольку состав ткани может отличаться. Не перегружайте барабан - полотенцам нужно достаточно пространства, чтобы хорошо прополоскаться.

Если у вас жесткая вода, можно использовать моющее средство, рассчитанное на такие условия, а при необходимости включать дополнительное полоскание. Consumer Reports также советует избегать чрезмерного использования кондиционеров, поскольку они снижают способность полотенец впитывать влагу.

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