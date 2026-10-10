Где можно ставить генератор и за что могут оштрафовать в 2026 году: правила безопасности и законы

Бензиновый или дизельный генератор должен работать на улице, подальше от дверей и окон . Нарушение обязательных норм безопасности, правил благоустройства или тишины может стать основанием для штрафа.

Styler рассказывает о рекомендованных расстояниях, безопасном подключении и условиях ответственности за нарушение.

Где можно установить генератор

Для переносного топливного генератора выбирайте открытую площадку на улице. По рекомендациям ГСЧС , расстояние до дверей и окон должно составлять не менее 6 метров.

Управление гражданской защиты Николаевского городского совета также рекомендует не менее 6 метров к смежным зданиям, стенам с окнами и автомобилям. У сплошной негорючей стены без окон в этих рекомендациях допускается расстояние от 1 метра.

Это уточнение касается именно глухой негорючей стены. До дверей и окон нужно хранить рекомендуемое расстояние, в том числе и в соседних постройках. Перед установкой проверьте требования производителя к конкретной модели.

Поверхность должна быть ровной и устойчивой. Для защиты от осадков устройте навес, не препятствующий циркуляции воздуха. Не накрывайте работающий генератор одеялом или пленкой.

Можно ли пользоваться генератором на балконе

Переносной бензиновый или дизельный генератор нельзя запускать на балконе, даже на открытом. Во время работы двигателя образуется угарный газ, который может попасть в дом. Открытые окна не устраняют эту опасность.

Не используйте агрегат в квартире, подъезде, подвале или гараже и не заносите его внутрь для работы во время дождя.

В рекомендациях Киевсовета также отмечено, что генераторы не размещают в зданиях, на балконах и на путях эвакуационных выходов.

ГСЧС также советует установить в жилище датчик угарного газа.

Что проверить перед установкой во дворе или возле магазина

Выясните, кому принадлежит участок и какие условия его использования. Для общей придомовой территории уточните порядок размещения у совладельцев, ОСМД или управляющего, для коммунальной - в местном совете или органе контроля за благоустройством.

Проверьте местные правила: требования к территории могут отличаться между общинами.

Генератор и кабели не должны перекрывать эвакуационные выходы, доступ к пожарным гидрантам или проезд пожарных автомобилей. Эти условия приведены в рекомендациях Киевсовета.

За какие нарушения могут оштрафовать

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение требований безопасности, благоустройства и правил тишины.

За нарушение требований пожарной и техногенной безопасности (статья 175) штраф для граждан составляет 1700-3400 грн, для должностных лиц и ФЛП - 3400-5100 грн.

За нарушение правил благоустройства (статья 152) гражданам грозит штраф 340-1360 грн, должностным лицам и ФЛП - 850-1700 грн.

За нарушение требований защиты от шума или правил тишины (статья 182) для граждан предусмотрено предупреждение или штраф 85-255 грн, для должностных лиц и ФЛП - штраф 255-510 грн.

Это общие санкции за соответствующие правонарушения. Для штрафа должно быть установлено нарушение конкретной обязательной нормы. Само отклонение от отдельной рекомендации не означает автоматического привлечения к ответственности.

За повторное нарушение по статье 182, если в течение года лицо уже получало административное взыскание за такое же нарушение, штраф составляет:

для граждан - 255-510 грн с конфискацией предметов нарушения тишины или без нее;

с конфискацией предметов нарушения тишины или без нее; для должностных лиц и ФЛП - 850-2550 грн с конфискацией таких предметов.

Могут ли оштрафовать за шум при выключении света

Статья 32 Закона "О системе общественного здоровья" устанавливает требования к шуму на защищенных объектах, в частности в жилых домах и на придомовой территории.

В то же время, закон предусматривает исключения из требований относительно тишины и ограничения шумной деятельности. Среди них - предотвращение аварий или ликвидация их последствий, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций.

Отдельное исключение касается оборудования, обеспечивающего жизнедеятельность жилых и нежилых общественных построек. Условие - принять исчерпывающие меры, чтобы максимально ограничить проникновение шума в соседние помещения, в которых находятся люди.

На эти исключения обратило внимание Минздрава в разъяснении по поводу генераторов.

Работа генератора при выключении электроэнергии не означает автоматического штрафа за шум. Использование исключения зависит от обстоятельств работы оборудования и выполнения предусмотренных законом условий.

Нужно ли разрешение на выбросы от генератора

Пункт 1-2 раздела IX Закона "Об охране атмосферного воздуха" предусматривает временное упрощение.

Во время военного положения и в течение шести месяцев после месяца, в котором он будет прекращен или отменен , генераторы разрешено эксплуатировать без получения разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Исключение: установки, являющиеся неотъемлемой частью объекта недвижимости, введенного в эксплуатацию до 24 февраля 2022 года. Это условие также объясняет департамент экологии Львовской ОВА .

Упрощение разрешения на выбросы не отменяет требований пожарной безопасности и правил использования территории.

Как подключать и заправлять генератор безопасно

ГСЧС рекомендует поручить подключение и обслуживание генератора квалифицированным специалистам и предостерегает от подачи электроэнергии в домашнюю сеть через обычную розетку.

Для питания домашней сети электрик должен обустроить схему, которая исключает возможность ее одновременного подключения к генератору и внешней электросети. Госэнергонадзор рекомендует использовать опрокидывающийся рубильник или систему автоматического включения резерва.

Заправляйте генератор только после выключения и охлаждения двигателя. Не курите и не пользуйтесь открытым огнем у агрегата и горючего.

Если генератор загорелся, отойдите в безопасное место и звоните по телефону 101.