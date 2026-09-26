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Полезное 26 сентября 2026, 19:45

Газлайтинг и давление в отношениях: лайф-коуч объяснил, как распознать манипуляцию партнера

Распознать манипуляцию партнера не так просто, как может показаться на первый взгляд
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler Виталий Курсик Виталий Курсик Эксперт Лайф-коуч
Сигналы в отношениях, которые не следует игнорировать (фото: Styler)
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После общения с партнером может оставаться дискомфорт, которому сложно найти объяснение. Постоянная вина, сомнения в собственной памяти и нарушение личных границ это уже поводы внимательнее присмотреться к отношениям.

О том, как распознать манипуляцию, эксклюзивно Styler рассказал лайф-коуч Виталий Курсик.

Чувство вины и сомнения в себе

По словам Курсика, первым сигналом может быть ситуация, когда после разговора человек постоянно чувствует себя виноватым, хотя ничего плохого не сделал.

Манипуляция не всегда очевидна. В частности, собеседник может систематически отрицать ваши воспоминания о событиях.

"Ты помнишь одно, тебе говорят, что было другое, и через несколько таких раундов ты уже сам не доверяешь собственной памяти", - объясняет лайф-коуч.

В комментарии он описывает это как газлайтинг: постепенно человек привыкает сомневаться в собственном восприятии.

Нарушение границ под видом шуток

Еще один момент - это повторяющиеся нарушения личных границ, которые партнер каждый раз оправдывает. Например, словами "я просто пошутил" или "да это же не серьезно".

Курсик советует обращать внимание именно на систематичность такого поведения.

"Здоровые отношения, это когда твое "нет" является достаточной причиной, и не нужно его обосновывать на три страницы, чтобы оно сработало", - отмечает он.

Истощение после общения

Отдельно лайф-коуч предлагает присмотреться к своему состоянию после разговора с партнером.

"После общения с человеком у тебя меньше сил, а не больше. Системно, раз за разом, а не потому, что день был тяжелым", - отмечает Курсик.

Речь идет о повторяющемся истощении в сочетании с другими описанными проявлениями давления. Именно такое утомление, по словам собеседника, человек может долго списывать на посторонние причины и не связывать с отношениями.

Курсик подчеркивает, что конфликты бывают и в эмоционально здоровых отношениях. Важно, как человек чувствует себя в них в целом.

"Эмоционально здоровые отношения, даже когда у них есть конфликты, дают тебе ресурс. Манипулятивные - забирают, и ты этого долгое время не замечаешь, потому что привык списывать усталость на что-то другое", - заключает лайф-коуч.

Отношения
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