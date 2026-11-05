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Полезное 05 ноября 2026, 13:13

Геомагнитная активность до конца недели: прогноз магнитных бурь от NOAA

Как будет меняться геомагнитная активность с 5 по 8 ноября и в какие дни ожидаются самые сильные магнитные бури
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
У мужчины болит голова из-за магнитных бурей (коллаж: Styler)
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К концу недели геомагнитная обстановка может заметно поменяться. После относительно спокойного периода специалисты прогнозируют ужесточение активности, связанное с солнечным ветром.

Styler рассказывает, какой будет геомагнитная активность к концу недели.

Магнитные бури 5-8 ноября

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды NOAA, обнародованному 5 ноября 2026 года, самые заметные колебания ожидаются в преддверии выходных и в субботу.

Прогнозируемые максимальные значения Kp:

  • 5 ноября, четверг - 3,67. Умеренные колебания без магнитной бури.
  • 6 ноября, пятница - 4,67. Поздним вечером возможно усиление до уровня G1.
  • 7 ноября, суббота - 5. Прогнозируется слабая магнитная буря.
  • 8 ноября, воскресенье - 2. Предварительно ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Высокую активность прогнозируют в ночь с 6 на 7 ноября. По киевскому времени показатель Kp 5 ожидается примерно с 02:00 до 05:00 субботы.

Что означает индекс Kp

Как объясняет Немецкий исследовательский центр геонаук GFZ, Kp характеризует степень геомагнитной активности Земли. Показатель определяют по данным наземных обсерваторий в течение трехчасовых интервалов.

Шкала охватывает значение от 0 до 9. Показатели ниже 5 не относятся к магнитным бурам, а значения от 5 соответствуют штормовым уровням G1-G5.

Самым низким из них является G1, в то время как G5 обозначает экстремальную геомагнитную бурю.

Опасны ли прогнозируемые магнитные бури

По классификации Управления ООН по уменьшению риска катастроф, возмущения уровня G1 могут повлечь за собой незначительные колебания в электросетях и влиять на работу спутников. Также при таких явлениях возможны полярные сияния в высоких широтах.

Относительно самочувствия людей, убедительных доказательств прямого влияния геомагнитных колебаний на головные боли, артериальное давление или сон недостаточно.

Геологическая служба США отмечает, что магнитное поле Земли напрямую не влияет на здоровье человека.

Поэтому ухудшение самочувствия не следует автоматически связывать с космической погодой. Если появляются необычные или выраженные симптомы, то важно искать их истинную причину.

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