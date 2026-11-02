Как безопасно почистить клавиатуру дома: эффективные средства и методы от Microsoft, Dell и других

Что нужно для очистки клавиатуры

По рекомендациям Microsoft, клавиатуры этого производителя следует очищать примерно раз в месяц или при необходимости. Частота ухода зависит от того, насколько быстро скапливается грязь.

Для домашней чистки понадобятся:

мягкая салфетка из микрофибры;

чистая кисточка с мягкой щетиной;

ватные палочки;

баллончик со сжатым воздухом, при наличии;

подходящее средство для очистки, разрешенное изготовителем устройства.

Если специальной кисточки нет, можно использовать чистую сухую зубную щетку с мягкой щетиной. Главное – не нажимать слишком сильно на клавиши.

Перед началом чистки ноутбук необходимо полностью выключить и отсоединить от зарядного устройства. Отключите отдельную клавиатуру от компьютера, а из беспроводной модели по возможности вынуть батарейки.

Как почистить клавиатуру ноутбука

Клавиши ноутбука имеют деликатные крепления, которые можно повредить при неосторожной очистке.

Dell рекомендует использовать микрофибру, сжатый воздух и ватные палочки для удаления загрязнений.

Очищать клавиатуру следует в такой последовательности:

Выключите ноутбук и отсоедините кабель питания. Слегка наклоните устройство, чтобы крошки было легче удалить. Мягкой сухой кисточкой осторожно уберите пыль вокруг клавиш. При необходимости воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом. Держите его вертикально и короткими струями выдуйте пыль из промежутков между клавишами. Не подносите сопло вплотную к поверхности. Протрите клавиши сухой микрофиброй. Если остались пятна, воспользуйтесь едва увлажненной салфеткой, если это разрешено производителем. Перед включением ноутбука дождитесь полного высыхания поверхности.

Не пытайтесь самостоятельно поддевать и снимать клавиши ноутбука. Под ними расположены тонкие механизмы, которые могут сломаться.

Как почистить отдельную клавиатуру компьютера

Отдельную клавиатуру удобнее очищать, так как можно отсоединить и осторожно перевернуть, чтобы высыпать крошки.

По информации Lenovo, перед очисткой необходимо проверить рекомендации производителя конкретной модели. Это важно, поскольку конструкция клавиш и допустимые способы ухода могут отличаться.

Для очистки:

Отключите клавиатуру от компьютера или выключите беспроводную модель. Осторожно переверните ее клавишами вниз и постучите слегка по корпусу, чтобы высыпались крошки. Поверните клавиатуру в обычное положение и удалите остатки пыли мягкой кисточкой. Если производитель разрешает, используйте сжатый воздух для очистки промежутков между клавишами. Протрите поверхность микрофиброй, при необходимости слегка увлажненной разрешенным средством. Перед подключением клавиатуры дождитесь полного высыхания.

В некоторых механических клавиатурах колпачки клавиш можно снимать для более глубокой очистки. Однако делать это следует только тогда, когда производитель предусмотрел такую возможность и объяснил процедуру снятия.

Как убрать жирные и липкие следы с клавиш

Согласно рекомендациям Apple, жесткие непористые поверхности ее устройств, в частности клавиатуры, можно осторожно протирать салфетками, пропитанными 70% изопропиловым спиртом.

Однако, совместимость спиртовых средств зависит от производителя и покрытия клавиатуры. Поэтому этот способ не следует применять ко всем устройствам без проверки инструкции.

Если производитель разрешает такую очистку:

используйте рекомендованную спиртовую салфетку или соответствующее средство с микрофиброй;

осторожно протрите загрязненные клавиши;

не допускайте попадания жидкости под клавиши;

дождитесь полного высыхания поверхности.

Салфетка должна быть едва влажной, а не мокрой. Наносить жидкость прямо на клавиатуру нельзя.

Если клавиша продолжает залипать после очистки, загрязнение может попасть внутрь механизма. В таком случае не стоит пытаться промыть его водой или силой снимать клавишу.

Чего нельзя делать при очистке клавиатуры

Самые распространенные ошибки:

Распиливать жидкость прямо на клавиши. Влага может попасть внутрь и повредить электронные компоненты.

Влага может попасть внутрь и повредить электронные компоненты. Использовать отбеливатели, ацетоны и агрессивные бытовые средства. Они могут повредить пластиковые поверхности, защитные покрытия или надписи.

Они могут повредить пластиковые поверхности, защитные покрытия или надписи. Тереть клавиши жесткой губкой. Абразивные материалы могут оставить царапины.

Абразивные материалы могут оставить царапины. Подцеплять клавиши ножом или другими острыми предметами. Это создает риск повреждения креплений.

Это создает риск повреждения креплений. Использовать мощный бытовой пылесос. Сильное всасывание может повредить отдельные элементы клавиатуры. Если производитель разрешает пылесос, следует применять низкую мощность и мягкую насадку.

Сильное всасывание может повредить отдельные элементы клавиатуры. Если производитель разрешает пылесос, следует применять низкую мощность и мягкую насадку. Подключайте клавиатуру до полного высыхания. Остаточная влага может привести к неисправности электроники.

Для обычного удаления пыли часто достаточно сухой микрофибры и мягкой кисточки. Использовать редкие средства каждый раз необязательно.

Что делать, если на клавиатуру пролили воду или напиток

Если жидкость попала внутрь клавиатуры, обычной очистки поверхности недостаточно.

По рекомендациям ASUS, если на клавиатуру ноутбука пролили жидкость, устройство необходимо немедленно выключить и отсоединить от питания. Если съемный аккумулятор, его также следует извлечь.

Дальнейшие действия:

Осторожно промокните видимую жидкость чистой сухой салфеткой. Не пытайтесь ускорить высыхание горячим воздухом фена. Оставьте ноутбук сохнуть как минимум на 24 часа в соответствии с рекомендациями производителя. Даже если устройство после высыхания работает нормально, обратитесь в сервисный центр для проверки.

Важно, что 24 часа высыхания не гарантируют отсутствие повреждений. Влага и остатки сладких напитков могут вызвать коррозию и загрязнение внутренних компонентов.

Если жидкость пролили на отдельную клавиатуру, ее нужно сразу отсоединить от компьютера или выключить и проверить инструкцию производителя по дальнейшим действиям.