Как ухаживать за кожаной сумкой дома: правила, которые помогут избежать деформации

Почему кожаная сумка теряет форму

Натуральная кожа остается гибким материалом, который реагирует на нагрузки, влагу и температуру. Поэтому даже качественная сумка со временем может деформироваться, если ею неправильно пользоваться.

Согласно рекомендациям американского бренда Coach, длительное хранение сумки на крючке может привести к растягиванию ручек и ремешков.

Еще одна распространенная ошибка - оставлять аксессуар пустым на длительное время. Без внутренней поддержки мягкие стенки могут провисать, а на поверхности постепенно образуются заломы.

Негативно влияет на форму и чрезмерный вес вещей, которые ежедневно носят в сумке. Из-за постоянной нагрузки материал может растягиваться, особенно в местах крепления ручек.

Что положить внутрь сумки, чтобы она не деформировалась

Один из самых простых способов сохранить форму аксессуара - правильно заполнить его перед длительным хранением.

Специалисты британского бренда Aspinal of London советуют использовать для этого мягкую бумагу. Она помогает поддерживать стенки сумки и предотвращать образование складок.

Как подготовить сумку к хранению:

Полностью достаньте все вещи из основного отделения и карманов. Очистите внутреннюю часть от пыли и мелкого мусора. Аккуратно заполните сумку мягкой белой бумагой, чтобы поддержать ее естественную форму. Убедитесь, что наполнитель не растягивает кожу и не создает лишнего давления на швы. При необходимости защитите металлические застежки и другие детали мягкой бумагой, чтобы они не оставляли отпечатков на поверхности.

Использовать газеты для наполнения нежелательно, поскольку типографская краска может оставить следы на подкладке.

Важно не набивать сумку слишком плотно. Задача наполнителя - поддерживать ее первоначальную форму, а не растягивать стенки.

Где лучше хранить кожаную сумку

Место хранения влияет не только на форму аксессуара, но и на состояние его поверхности. Согласно рекомендациям Christie's, сумки лучше размещать на полке, а не подвешивать за ручки.

Для правильного хранения стоит придерживаться следующих правил:

Ставьте сумку на ровную поверхность, если ее конструкция позволяет хранить аксессуар вертикально.

Не прижимайте ее другими вещами и не кладите тяжелые предметы сверху.

Оставляйте достаточно места для ручек, чтобы они не сгибались.

Держите аксессуар подальше от батарей, обогревателей и прямых солнечных лучей.

Используйте тканевый чехол для защиты от пыли.

Если оригинальный чехол потерялся, Coach советует заменить его чистой хлопковой наволочкой.

А вот плотные полиэтиленовые пакеты для длительного хранения не подходят. Они ограничивают циркуляцию воздуха и могут способствовать накоплению влаги.

Как правильно чистить кожаную сумку дома

Регулярная чистка помогает предотвращать накопление пыли и загрязнений, которые ухудшают внешний вид аксессуара.

В руководстве по уходу Coach рекомендуют сначала освободить сумку от вещей, очистить внутренние отделения, а затем аккуратно протереть внешнюю поверхность мягкой чистой тканью.

Если обычного протирания недостаточно, можно воспользоваться специальным средством, предназначенным для конкретного типа кожи.

Перед применением нового средства обязательно проверьте его на небольшом незаметном участке.

Не стоит экспериментировать с бытовыми моющими средствами, спиртовыми растворами или агрессивными пятновыводителями. Они могут повредить покрытие или изменить цвет материала.

Также не все кожаные сумки требуют одинакового ухода. Для замши, нубука, лакированной и деликатной кожи могут действовать отдельные рекомендации производителя.

Что делать, если сумка намокла

После дождя важно не оставлять влажную сумку в закрытом шкафу и не пытаться быстро высушить ее с помощью нагревания.

В рекомендациях Gucci указано, что влагу с поверхности кожаной сумки нужно аккуратно удалить мягкой сухой тканью. Не следует сильно тереть материал, поскольку это может повредить поверхность.

После этого сумку стоит оставить высыхать естественным способом при комнатной температуре, подальше от батарей, фенов и других источников тепла.

Перед тем как убрать аксессуар обратно в чехол, необходимо убедиться, что он полностью высох.

Если после намокания появились пятна, изменился цвет или кожа стала жесткой, лучше обратиться к специалисту по уходу за кожаными изделиями.