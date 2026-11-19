Для чего нужна доверенность

Доверенность - это письменный документ, с помощью которого один человек предоставляет другому право представлять его интересы и совершать определенные юридические действия от его имени.

Например, если украинец проживает за границей, но имеет недвижимость, автомобиль или нерешенные вопросы с документами в Украине, он может уполномочить другого человека заниматься соответствующими делами.

С помощью доверенности можно поручить:

представлять интересы в государственных учреждениях;

подавать заявления и получать документы;

решать отдельные вопросы, связанные с наследством;

представлять интересы при оформлении имущественных прав;

совершать определенные действия с недвижимостью или транспортными средствами;

представлять интересы в банковских учреждениях в пределах предоставленных полномочий.

При этом доверенность не дает представителю неограниченных прав. Он может выполнять только те действия, которые прямо предусмотрены документом и разрешены законодательством.

Кроме того, не все юридические действия можно поручить другому человеку. Если закон требует личного участия, доверенность не заменит присутствия самого человека.

Где можно оформить доверенность за границей

Согласно разъяснениям Министерства юстиции, у украинцев есть два основных способа оформления доверенности для использования в Украине.

Первый способ - обратиться в украинское консульство или посольство.

Этот вариант удобен тем, что документ оформляют в соответствии с украинским законодательством. После удостоверения он не требует дополнительной легализации или перевода для использования в Украине.

Второй способ - обратиться к местному нотариусу.

Это может быть удобнее, если украинское дипломатическое учреждение находится далеко или нет возможности быстро записаться на прием.

Однако в таком случае необходимо учитывать правила признания иностранных документов в Украине. В зависимости от страны может потребоваться апостиль, консульская легализация и перевод на украинский язык.

Как оформить доверенность через украинское консульство

Для оформления документа необходимо обратиться в украинское дипломатическое учреждение в стране пребывания.

В соответствии с разъяснением Министерства иностранных дел Украины, консульские должностные лица имеют право удостоверять доверенности и совершать другие предусмотренные законодательством нотариальные действия.

Порядок оформления предусматривает несколько шагов.

1. Записаться на прием.

Для этого можно воспользоваться сервисом е-Консул, выбрав соответствующее дипломатическое учреждение и нотариальную услугу.

2. Подготовить текст доверенности.

В документе необходимо указать данные доверителя, информацию о представителе и конкретные полномочия, которые ему предоставляются.

Желательно заранее согласовать текст с нотариусом или учреждением в Украине, где планируется использовать доверенность.

3. Лично прийти в консульство.

Во время приема консульское должностное лицо проверит документы и удостоверит доверенность при условии соблюдения установленных требований.

4. Оплатить консульский сбор.

Стоимость зависит от вида нотариального действия и действующих тарифов. Актуальную сумму необходимо уточнять на сайте соответствующего дипломатического учреждения.

Главное преимущество такого способа заключается в том, что доверенность, удостоверенная украинским консулом, не требует апостиля и перевода.

При этом для отдельных доверенностей, например на распоряжение имуществом, предусмотрена обязательная регистрация в Едином реестре доверенностей.

Какие документы нужны для оформления доверенности

Перечень документов зависит от того, какие именно полномочия человек хочет передать своему представителю.

Обычно необходимо подготовить:

заграничный или внутренний паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

персональные данные человека, на которого оформляется доверенность;

проект доверенности или четкий перечень полномочий;

дополнительные документы в зависимости от цели оформления.

Например, если доверенность касается недвижимости, могут понадобиться документы, подтверждающие право собственности.

Если документ оформляют для решения наследственных вопросов, могут попросить свидетельство о смерти наследодателя или документы, подтверждающие родственные связи.

Как объясняет Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции, перед обращением также стоит подготовить копию паспорта будущего представителя и уточнить требования к документам в конкретном учреждении.

Как оформить доверенность у иностранного нотариуса

Если обратиться в украинское консульство нет возможности, доверенность можно удостоверить у нотариуса страны пребывания. В таком случае документ оформляется по правилам соответствующего государства.

Однако перед использованием в Украине необходимо выяснить, требуется ли дополнительное подтверждение действительности документа.

Возможны три ситуации:

Без дополнительной легализации. Если между Украиной и страной оформления действует соответствующий международный договор, документ может признаваться без апостиля.

С апостилем. Если применяется Гаагская конвенция 1961 года, подлинность документа подтверждают специальным штампом.

С консульской легализацией. Если международные договоры не предусматривают упрощенного порядка, может потребоваться полная процедура легализации.

Например, доверенности, надлежащим образом оформленные в Польше или Чехии, по общему правилу могут использоваться в Украине без апостиля благодаря международным договорам.

Для документов из многих других государств, в частности Великобритании, США и Канады, обычно требуется апостиль.

Важно, что освобождение от апостиля не означает освобождения от перевода. Если доверенность составлена на иностранном языке, для ее использования в Украине обычно требуется перевод на украинский язык с надлежащим нотариальным удостоверением.

Что такое апостиль и когда он нужен

Апостиль - это специальный штамп, который подтверждает подлинность подписи должностного лица, его полномочия и, при необходимости, подлинность печати на документе.

Он позволяет использовать официальные документы между государствами, на которые распространяется Гаагская конвенция 1961 года, без прохождения полной консульской легализации.

Как отмечает Министерство юстиции Украины, апостиль обычно проставляют уполномоченные органы страны, где была удостоверена доверенность.

Поэтому еще до оформления документа стоит спросить иностранного нотариуса, нужен ли апостиль и кто может организовать его проставление.

После этого, если документ составлен на иностранном языке, необходимо обеспечить его надлежащий перевод на украинский язык.

На что обратить внимание, чтобы доверенность приняли в Украине

Даже правильно удостоверенная доверенность может оказаться непригодной для конкретного дела, если в ней нечетко определены полномочия представителя.

Чтобы избежать проблем, перед оформлением стоит проверить несколько моментов.

Четко определите полномочия. Если представитель имеет право только получать документы, это не означает, что он автоматически может подписывать договоры или распоряжаться имуществом.

Проверьте персональные данные. Ошибки в фамилии, имени, паспортных данных или информации об имуществе могут осложнить использование доверенности.

Уточните требования к конкретному действию. Для операций с недвижимостью, транспортными средствами, наследством или банковскими счетами могут действовать дополнительные правила.

Обратите внимание на срок действия. В документе можно определить срок полномочий представителя. Если срок не указан, применяются правила украинского законодательства относительно действия доверенности.

Проверьте необходимость регистрации. Для отдельных категорий доверенностей предусмотрено внесение сведений в Единый реестр доверенностей.

Человек, оформивший доверенность, обычно может отозвать ее в любой момент, соблюдая требования законодательства.