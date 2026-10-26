Как получить статус безработного онлайн в 2026 году: какие документы нужны и кому могут отказать

Кто может получить статус безработного в 2026 году

Согласно Закону Украины "О занятости населения", статус зарегистрированного безработного могут получить люди, которые не имеют работы и заработка, но готовы и способны приступить к трудоустройству.

По общему правилу право на регистрацию имеют трудоспособные лица до назначения пенсии, которые ищут работу и соответствуют установленным законом условиям.

Отдельные положения предусмотрены для людей с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста и получают пенсию по инвалидности или государственную социальную помощь, а также для некоторых категорий молодежи, впервые ищущей работу.

Важно, что статус безработного могут оформить не только люди, уволенные в связи с сокращением штата. Обратиться в службу занятости можно также после увольнения по собственному желанию или по соглашению сторон.

Однако само по себе отсутствие работы еще не гарантирует регистрацию. Центр занятости проверяет сведения о заявителе и наличие законных оснований для предоставления статуса.

Как оформить статус безработного через Дію

Подать заявление можно через официальную услугу на портале Дія.

Для этого необходимо:

Перейти на портал Дія и авторизоваться в личном кабинете. Открыть раздел "Пенсии, льготы и помощь". Выбрать услугу "Получение статуса безработного". Нажать "Подать заявление". Выбрать стандартную или упрощенную форму в зависимости от обстоятельств. Заполнить необходимые сведения и прикрепить документы, если этого требует форма. Подписать стандартное заявление электронной подписью и отправить его на рассмотрение.

Для входа на портал можно использовать BankID, электронную подпись или Дія.Підпис. При этом для подписания стандартного заявления сервис предусматривает использование соответствующего электронного ключа.

На странице услуги указано, что заполнение заявления занимает примерно пять минут, а его обработка может длиться до трех рабочих дней.

Услуга бесплатная. Платить за подачу заявления или регистрацию в качестве безработного не нужно.

Также подать заявление можно через электронные сервисы Государственной службы занятости.

Какие документы нужны для регистрации безработного

Перечень документов зависит от способа подачи заявления и обстоятельств конкретного человека.

Для стандартной онлайн-регистрации могут понадобиться:

паспорт гражданина Украины или другой предусмотренный законом документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

трудовая книжка или другой документ о предыдущей занятости;

документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости;

документ об образовании;

электронная подпись для подписания заявления.

На портале Дія объясняют, что для паспорта-книжечки могут понадобиться скан-копии соответствующих страниц, а для ID-карты - обеих сторон документа.

Если человек ранее работал, могут попросить документ, подтверждающий прекращение трудовых отношений.

При определенных обстоятельствах также необходимы дополнительные документы, например справка ВПЛ, военно-учетный документ, документы об инвалидности или другие подтверждения специального статуса.

Полный перечень определяется в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 446.

Важно: не все документы нужно подавать каждому заявителю. Часть сведений государственные органы могут проверить через электронные реестры.

Могут ли ВПЛ оформить статус без всех документов

Для внутренне перемещенных лиц и отдельных категорий людей с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий предусмотрена упрощенная процедура.

Как объясняют на портале Дія, ею могут воспользоваться заявители из соответствующих категорий, у которых нет документов, необходимых для обычной регистрации.

Это важно для людей, потерявших документы во время эвакуации или не имеющих возможности получить подтверждение увольнения от предыдущего работодателя.

При заполнении упрощенной формы не нужно заверять заявление электронной подписью.

Однако такая процедура предусматривает дополнительное условие. Согласно информации Дії, после подачи упрощенного заявления необходимо обратиться в центр занятости в течение 30 рабочих дней. Если этого не сделать, статус может быть отменен.

Поэтому после получения положительного решения важно проверить дальнейшие требования к своей регистрации.

Кому могут отказать в предоставлении статуса безработного

Основания для отказа определены пунктом 23 Порядка, утвержденного постановлением Кабмина № 446.

Среди причин, которые могут препятствовать регистрации:

отсутствие необходимых документов или сведений в государственных реестрах;

установленный факт занятости заявителя;

наличие обстоятельств, при которых человек не соответствует законодательным условиям получения статуса.

Например, если человек уже официально трудоустроен, центр занятости может получить соответствующую информацию от работодателя или из государственных реестров.

Отдельно необходимо учитывать предпринимательскую деятельность. Если человек зарегистрирован как ФЛП, само по себе отсутствие заказов или дохода не означает автоматического возникновения права на статус безработного. Перед обращением нужно проверить, прекращена ли соответствующая занятость.

Также законодательство устанавливает ограничения для лиц, которым уже назначены отдельные виды пенсий, и других категорий, не соответствующих условиям регистрации.

При этом отсутствие зарегистрированного места жительства само по себе не является основанием для отказа. Это прямо предусмотрено действующим порядком регистрации безработных.

Можно ли получить статус безработного после увольнения по собственному желанию

Увольнение по собственному желанию не лишает человека права обратиться в центр занятости.

Если трудовые отношения прекращены, человек не имеет другой занятости и соответствует законодательным требованиям, он может подать заявление на получение статуса безработного. То же касается увольнения по соглашению сторон или сокращения штата.

Но основание увольнения может иметь значение для условий назначения пособия по безработице. Поэтому стоит различать два решения: регистрацию человека в качестве безработного и определение его права на денежные выплаты.

Назначают ли пособие автоматически после регистрации

Получение статуса безработного и назначение пособия по безработице связаны между собой, но не являются тождественными процедурами.

При оформлении через Дію человек может подать заявление на получение статуса и выплат. Однако право на пособие, его размер и продолжительность определяются в соответствии с законодательством о социальном страховании на случай безработицы.

На это могут влиять страховой стаж, предыдущая занятость, основание прекращения работы и другие предусмотренные законом обстоятельства.

Отдельные правила действуют во время военного положения. В частности, общая продолжительность выплаты пособия по безработице в этот период ограничена 90 календарными днями, хотя для определенных законом категорий могут действовать специальные условия.

Поэтому получение статуса безработного не означает, что каждому заявителю автоматически назначат одинаковую сумму или продолжительность выплат.

Как проверить результат заявления и что делать после отказа

После отправки заявления через Дію необходимо дождаться его обработки. Информацию о результате можно проверить в личном кабинете на портале.

Если решение положительное, заявитель получает статус зарегистрированного безработного и должен соблюдать дальнейшие требования службы занятости.

Если в предоставлении статуса отказали, прежде всего необходимо выяснить причину.

Например, если проблема связана с отсутствием сведений об увольнении, стоит проверить, надлежащим ли образом работодатель оформил прекращение трудовых отношений. Если же в документах обнаружили ошибки, их необходимо исправить перед повторным обращением.

По информации портала Дія, повторное заявление можно подать через семь дней после получения отказа. Также решение центра занятости об отказе можно обжаловать в установленном законодательством порядке.

Важно: если заявление уже подано, но ответ еще не поступил, повторно отправлять его до завершения рассмотрения не нужно.

Что будет, если человек нашел работу после регистрации

Статус безработного предполагает, что человек не имеет занятости и ищет работу.

Если после регистрации он трудоустроился, необходимо сообщить об этом в службу занятости и прекратить регистрацию. На портале Дія для этого предусмотрена отдельная услуга "Отмена статуса безработного".

Скрывать факт трудоустройства не стоит. Если человек продолжает получать пособие без законных оснований, может возникнуть обязанность вернуть неправомерно выплаченные средства.

Поэтому после устройства на новую работу важно своевременно обновить информацию о своей занятости.