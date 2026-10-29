Как подготовить квартиру к длительным отключениям света: советы от Министерства восстановления

Как сохранить тепло в квартире

Подготовку к возможным отключениям электроэнергии стоит начать с проверки окон, дверей и отопительных приборов. Даже небольшие щели могут приводить к потере тепла, особенно если отопление зависит от электроснабжения.

В Министерстве восстановления рекомендуют утеплить окна и двери, а также убедиться, что батареи не закрыты мебелью или плотными шторами.

Для дополнительного обогрева можно использовать исправные водяные, электрические, химические или каталитические грелки. При этом важно соблюдать инструкции производителя и учитывать, разрешено ли использовать конкретное устройство в помещении.

Если квартира быстро остывает, лучше сосредоточиться на сохранении тепла в одной комнате, а не пытаться обогреть всё жильё. Министерство внутренних дел также советует одеваться в несколько слоёв, использовать тёплые носки и одеяла.

Категорически запрещено обогревать жильё газовой плитой. Также не стоит использовать самодельные обогреватели.

Для дополнительной безопасности дома рекомендуют иметь огнетушитель и датчик угарного газа.

Сколько воды и еды нужно запасти

Длительные отключения электроэнергии могут сопровождаться перебоями с водоснабжением, поэтому важно заранее подготовить запас питьевой и технической воды.

Согласно рекомендациям министерства, на одного человека необходимо не менее 3 литров питьевой воды в сутки. Техническую воду для гигиены и бытовых нужд следует хранить отдельно.

Например, семье из трёх человек на трое суток понадобится не менее 27 литров питьевой воды. Если планируете использовать её ещё и для приготовления пищи, запас нужно увеличить.

Также стоит приобрести продукты, которые не требуют хранения в холодильнике и сложного приготовления:

консервы;

орехи и сухофрукты;

шоколад и другие питательные перекусы;

сублимированные продукты;

готовые к употреблению блюда длительного хранения.

В министерстве также советуют заранее наполнить термос кипятком. Горячая вода пригодится для приготовления напитков или блюд быстрого приготовления.

При формировании запасов следует учитывать потребности детей, людей, придерживающихся специального питания, и домашних животных.

Что сделать, чтобы оставаться на связи

Во время длительного отключения электроэнергии могут возникать перебои с мобильной связью и интернетом. Поэтому заряженного смартфона не всегда достаточно.

Перед возможными отключениями рекомендуют зарядить пауэрбанки и портативные зарядные станции. Также стоит подготовить фонарики, лампы на батарейках и радиоприёмник с автономным питанием.

Отдельно необходимо проверить домашний интернет. У своего провайдера следует уточнить, будет ли сеть работать без электричества и какому оборудованию потребуется резервное питание.

Например, если провайдер обеспечивает работу сети во время отключений, для домашнего Wi-Fi может понадобиться бесперебойное питание роутера и оптического терминала.

Если пропадёт сеть мобильного оператора, можно попробовать воспользоваться национальным роумингом. Он позволяет подключиться к сети другого украинского оператора там, где это технически возможно.

Какие вещи нужно подготовить заранее

Помимо воды, продуктов и заряженных устройств, дома стоит иметь отдельный набор вещей на случай длительного отключения электроэнергии.

В него рекомендуют положить:

аптечку и необходимые лекарства, которые вы принимаете постоянно;

копии важных документов в водонепроницаемом пакете;

наличные деньги купюрами разного номинала;

список важных телефонных номеров на бумаге;

средства личной гигиены;

тёплую одежду и одеяла.

Особенно важно иметь запас препаратов, которые необходимы ежедневно. Если лекарства нужно хранить в холодильнике, способ их хранения во время отключений лучше заранее согласовать с фармацевтом или врачом.

Наличные могут понадобиться, если банковские терминалы или банкоматы временно не будут работать.

Также в Министерстве восстановления советуют договориться с близкими о месте встречи и порядке действий на случай исчезновения мобильной связи.

Каких ошибок нельзя допускать во время блэкаута

При использовании альтернативных источников питания важно помнить о пожарной безопасности и опасности угарного газа.

Согласно рекомендациям ГСЧС, бензиновые и дизельные генераторы запрещено использовать в квартирах, подвалах, гаражах и на балконах.

Генератор необходимо устанавливать только на улице, на расстоянии не менее 6 метров от дверей и окон. Заправлять его разрешается только после выключения и охлаждения двигателя.

Нельзя подключать генератор непосредственно к обычной электрической розетке. Такое подключение создаёт опасность поражения электрическим током и возникновения пожара.

Осторожности требуют и туристические газовые горелки. Использовать можно только сертифицированное оборудование в соответствии с инструкцией производителя, соблюдая требования к вентиляции. Газовые баллоны нельзя нагревать или хранить возле источников тепла.

В ГСЧС также подчёркивают необходимость установки датчиков угарного газа, особенно там, где используется топливное оборудование.

Где украинцы могут получить помощь

В рамках подготовки к зиме 2026-2027 годов правительство запустило платформу єОпора, где собраны государственные и региональные программы поддержки, практические рекомендации и официальные контакты.

Чтобы найти доступную помощь, необходимо открыть раздел "Зимняя поддержка", выбрать свою категорию, вид поддержки и регион.

На платформе можно проверить, какие программы действуют для конкретного домохозяйства, а также найти информацию о подготовке к отопительному сезону.