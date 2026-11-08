Как правильно подготовить ирисы к зиме: главные работы в ноябре

Когда обрезать листья и убирать клумбу

Здоровые зеленые листья не стоит срезать только из-за того, что наступил ноябрь. Оно продолжает питать растение, поэтому нужно ориентироваться на его состояние.

В разъяснении Ask Extension отмечено, что листья сибирских ирисов можно полностью срезать после естественного отмирания, обычно после заморозков. У бородатых ирисов также убирают все отмершие после морозов листья, чтобы уменьшить количество возбудителей болезней, которые могут на нем перезимовать.

Не дожидаясь отмирания всех листьев, удалите сухие цветоносы и листья с признаками заболеваний. Работайте острыми чистыми ножницами или секатором, не повреждая корневища.

Срезанные части растений вынесите из клумбы. Уберите также сорняки и опавшие листья, которые накопились вокруг кустов.

Как защитить корневища от лишней влаги

Бородатые ирисы плохо переносят длительное переувлажнение. По рекомендациям RHS, им нужна хорошо дренированная почва, а верхняя часть корневищ должна оставаться частично открытой.

После дождя проверьте, не стоит ли вода у растений. Если сток перекрыт слежавшимися листьями или другими остатками, удалите препятствие. Не пытайтесь защитить корневища от сырости, засыпая их толстым слоем земли.

Потребность в поливе оценивайте по состоянию почвы:

если земля влажная после дождей, дополнительно поливать не нужно;

при длительной засухе проверяйте прежде молодые посадки;

если почва пересохла и еще не промерзла, полейте так, чтобы увлажнить зону корней без застоя воды.

Сибирские ирисы лучше переносят влажную почву.

Нужно ли укрывать ирисы на зиму

Потребность в укрытии зависит от зимостойкости вида и сорта, возраста посадки и местных условий. Особого внимания нуждаются в недавно высаженных растениях, которые еще не успели хорошо укорениться.

Университет Висконсина рекомендует мульчировать молодые посадки бородатых ирисов после промерзания почвы, если нет снежного покрова. Это помогает защитить корневища от повреждения из-за чередования замерзания и оттаивания. Весной такую мульчу убирают.

Для легкой зимней защиты Университет штата Юта советует использовать солому или хвойные ветки. В холодных условиях защита может пригодиться и взрослым посадкам.

Не накрывайте бородатые ирисы раньше времени и не утрамбовывайте материал в плотный влажный слой. Временное зимнее укрытие не должно превращаться в постоянную засыпку корневищ.

Нужна ли подкормка в ноябре

Плановую подкормку бородатых ирисов перед зимним спокойствием лучше отложить до следующего сезона.

В материале Университета штата Вашингтон внесение небольшого количества удобрений с низким содержанием азота рекомендуют после цветения. Это сезонная работа, а не обязательная часть ноябрьской подготовки.

Можно ли делить и пересаживать ирисы

Если бородатые ирисы нормально растут, в ноябре их лучше не беспокоить делением. После пересадки растениям нужно время на восстановление корней.

Специалисты советуют оставлять для укоренения примерно 4-6 недель до сильных заморозков. Для бородатых ирисов рекомендуется время разделения - июль или август, для сибирских - начало весны или конец лета.

Эти сроки следует соотносить с местным климатом. Если до морозов нет достаточного запаса времени, плановое разделение отложите.

Что учесть с луковичными ирисами

Луковичная ириса, в частности сетчатые и голландские, имеют другой цикл развития. Эксперты отмечают, что листья убираются после естественного отмирания. Обрезать зеленые листья по календарю не нужно.

Луковицы высаживают осенью в хорошо дренированную почву. Однако это отдельная работа, а не исключение из правил разделения бородатых ирисов: пригодность ноября для посадки следует оценивать с учетом конкретного вида и местных условий.