Как вывести плесень со штор: способы очистки и советы EPA, CDC

Почему на шторах появляется плесень

Основная причина - чрезмерная влажность. Когда теплый воздух контактирует с холодным оконным стеклом, образуется конденсат. Если шторы затрагивают влажную поверхность или плохо проветриваются, создаются благоприятные условия для развития грибка.

По информации EPA, конденсат на окнах может свидетельствовать о повышенной влажности в помещении. При таких условиях плесень способна развиваться не только на шторах, но и на мебели, одежде и других текстильных изделиях.

Как правильно очистить шторы от плесени

Прежде всего нужно проверить этикетку изделия . Не все ткани выдерживают машинную стирку, а шелк, бархат и материалы со специальным покрытием могут нуждаться в профессиональной очистке.

Перед работой важно позаботиться о собственной безопасности. По рекомендациям CDC, при уборке плесени следует использовать защитные перчатки, плотные очки и респиратор не ниже класса N95.

Людям с астмой, хроническими заболеваниями легких, аллергией на плесень или ослабленным иммунитетом не рекомендуют самостоятельно выполнять такое очищение.

Подготовка и стирка

Специалист по борьбе с сыростью и плесенью Демиан Уоллис в комментарии Homebuilding & Renovating рекомендует осторожно обращаться с пораженной тканью, чтобы избежать распространения спор грибка.

Очистку следует производить в такой последовательности:

Осторожно снимите шторы. Не встряхивайте их и не очищайте сухой щеткой. Перед переноской на место стирки положите ткань в пакет. Обработайте пятна. Если этикетка позволяет, используйте средство предварительной обработки или пятновыводитель на основе активного кислорода, пригодный для этого материала. Сначала проверьте его на незаметном участке. Выстирайте шторы. Выберите самую высокую температуру воды, разрешенную производителем, и соответствующее моющее средство. Полностью высушите ткань. Разместите ее в хорошо проветриваемом месте. Не вешайте влажные шторы на карниз.

Не устанавливайте температуру 60 градусов без проверки этикетки - это может повредить деликатные материалы.

Поможет ли уксус от плесени

Уксус иногда используют для предварительной обработки ткани с незначительными следами плесени. Однако такой способ не гарантирует полного удаления грибка, особенно если он проник глубоко в волокна.

По рекомендациям Wecasa, для локальной очистки штор можно использовать следующим образом:

Смешайте белый уксус с водой в пропорции 1:4. Проверьте раствор на незаметном участке ткани. Распылите смесь на пораженные места, если материал допускает такую обработку. Оставьте примерно на 20 минут. Осторожно промокните обработанные участки чистой тканью, не растирая пятна.

После очистки дайте шторам полностью высохнуть. Если материал допускает стирку, его можно выстирать в соответствии с рекомендациями производителя.

Важно: уксус нельзя смешивать с хлорными отбеливателями. Такое соединение может привести к выделению токсичного газа.

Когда шторы лучше заменить

Не все ткани удается полностью очистить. Если после стирки остаются признаки плесени или стойкий затхлый запах, следует обратиться к профессиональной химчистке.

Грибок может проникать глубоко в ячеистые материалы, поэтому иногда его сложно или невозможно полностью удалить.

Если поражение значительно, а ткань повреждена, безопаснее заменить шторы. Кроме того, даже после успешной очистки пятна могут остаться.

Как предотвратить повторное появление плесени

Чтобы грибок не вернулся, необходимо устранить причину чрезмерной влажности.

Для этого следует:

регулярно вытирать конденсат из окон;

проветривать помещение и обеспечивать циркуляцию воздуха;

не допускать продолжительного контакта штор с влажными поверхностями;

проверить состояние окон и вентиляции;

при необходимости использовать осушитель воздуха.

Оптимально поддерживать относительную влажность в помещении на уровне 30-50%, а также не допускать ее длительного повышения более 60%.

Если конденсат постоянно скапливается даже после проветривания, следует проверить возможные источники поступления влаги. Без устранения этой проблемы плесень может появиться повторно.