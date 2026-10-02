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Полезное 02 октября 2026, 11:01

Когда квасить капусту: календарь удачных дней на октябрь 2026

Чтобы капуста получилась хрустящей, важно не только найти хороший рецепт
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Что нужно учитывать перед тем, как квасить капусту (фото: Styler)
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Квашеная капуста - популярная осенняя заготовка. По народным приметам, для ее приготовления советуют выбирать определенные дни с учетом фазы Луны и дня недели.

Styler рассказывает, какие даты в октябре 2026 считают удачными для квашения.

Фазы Луны в октябре 2026

  • Новолуние - 10 октября
  • Полнолуние - 26 октября
  • Убывающая Луна - с 1 по 9 и с 27 по 31 октября
  • Растущая Луна - с 11 по 25 октября.

Когда квасить капусту в октябре 2026

По народным рекомендациям, лучшим периодом для квашения считается растущая Луна. В октябре для заготовки можно выбрать следующие даты:

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25 октября.

Лучшие дни для основной заготовки

Если хочется выбрать наиболее благоприятный период именно по лунному календарю, особое внимание можно обратить на 12-20 октября.

Эти даты подходят для тех, кто следует народным приметам и планирует заранее определить день для большой партии квашеной капусты.

Какие дни лучше пропустить

По народным поверьям, для квашения стараются не выбирать новолуние и полнолуние. В октябре 2026 года эти фазы приходятся на:

10 октября - Новолуние

26 октября - Полнолуние.

Поэтому хозяйки, ориентирующиеся на Лунный календарь, могут перенести заготовку на другую дату.

Какие дни считали благоприятными наши предки

В народных традициях значение придавали не только фазам Луны, но и дню недели. В частности, существовала примета, что лучше всего квасить капусту в так называемые "мужские" дни - понедельник, вторник или четверг.

Также считалось, что для заготовки лучше подходит сухая и прохладная погода. По поверьям, резкое потепление могло отрицательно сказаться на процессе брожения.

Отдельно советовали обращать внимание на собственное настроение. Наши предки верили, что капуста якобы "чувствует" энергетику готовящего его человека, поэтому к работе брались без ссор и плохих мыслей.

Эти представления являются частью народной культуры, а не подтвержденными правилами ферментации.

Какую капусту лучше брать для квашения

Для зимней заготовки лучше всего подходят поздние сорта белокочанной капусты. Кочан должен быть плотным, тяжелым и сочным, а листья - светлыми, без гнили, повреждений и подмерзших участков.

Слишком раннюю капусту для длительного хранения лучше не выбирать. У нее более нежные листья, поэтому готовая заготовка может получиться менее хрустящей.

Перед приготовлением кочаны нужно внимательно осмотреть, убрать верхние поврежденные листья и удалить кочерыжку.

Что нужно для удачной заготовки

Перед началом работы следует подготовить:

  • плотную позднюю белокочанную капусту
  • морковь
  • соль
  • чистую емкость для квашения
  • банки или другую тару для последующего хранения

Особое внимание следует уделить чистоте посуды и правильному количеству соли. Именно технология квашения в значительной степени определяет, будет ли капуста хрустящей, сочной и пригодной для хранения.

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