Магнитные бури сегодня и на выходных: будет ли "штормить" 4-6 сентября
Солнечная активность в ближайшие дни может немного измениться, так что стоит знать, чего ожидать от геомагнитного поля Земли.
Styler рассказывает, какой будет магнитная активность 4-6 сентября, когда возможны ее колебания и стоит ли ждать настоящей магнитной бури.
Магнитные бури 4 сентября
В пятницу, 4 сентября, геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной. По актуальному прогнозу индекс Kp в течение суток будет колебаться в пределах примерно 1-1,67.
Это значительно ниже показателей, соответствующих магнитной буре. То есть, сегодня сильного геомагнитного шторма не ожидается.
Свежие данные обнародовал NOAA Space Weather Prediction Center. В прогнозе, сформированном 4 сентября, отмечено, что наибольший ожидаемый показатель Kp в период с 4 по 6 сентября составит 2,67. Это также остается ниже уровня геомагнитной бури G1.
Что будет на выходных
В субботу, 5 сентября, ситуация не изменится. Прогнозируемый Kp составляет примерно 1,33-1,67, поэтому геомагнитное поле будет оставаться спокойным.
А вот в воскресенье, 6 сентября, возможно небольшое усиление активности. Максимальный прогнозируемый показатель составляет Kp 2,67.
Однако называть это магнитной бурей пока оснований нет. По шкале NOAA, уровень G1 начинается с Kp 5, в то время как прогнозируемый максимум на эти три дня почти вдвое ниже.
В то же время, специалисты отмечают, что прогноз космической погоды может обновляться, поскольку активность Солнца способна изменяться в течение короткого времени.
Будет ли магнитная буря 4-6 сентября
Следовательно, сильной магнитной бури в ближайшие дни не прогнозируют.
По данным NOAA, максимальные показатели будут следующими:
- 4 сентября - Kp до 1,67;
- 5 сентября - Kp до 1,67;
- 6 сентября - Kp до 2,67.
В самом прогнозе NOAA отмечено, что ожидаемый максимум за 4-6 сентября - Kp 2,67, что ниже уровня шкалы геомагнитных бурь.
Так что выходные, скорее всего, пройдут без мощного геомагнитного шторма. Небольшое повышение активности возможно в воскресенье, но оно не достигнет уровня G1.
По предварительным прогнозам, первая половина сентября в целом должна быть относительно спокойной. В то же время, ближе к концу месяца возможны периоды большей геомагнитной активности, поэтому ситуацию следует отслеживать за обновлениями NOAA.
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