Как ребенок приобретает украинское гражданство

В соответствии со статьей 7 Закона Украины "О гражданстве Украины", ребенок, хотя бы один из родителей которого на момент его рождения был гражданином Украины, приобретает украинское гражданство по рождению. При этом страна рождения ребенка не определяет его принадлежность к гражданству Украины.

С 16 января 2026 года изменился порядок документального оформления гражданства детей, рожденных за границей.

Как объясняют в МИД Украины, если на момент рождения ребенка оба родителя были гражданами Украины, отдельную справку о регистрации ребенка гражданином Украины больше не оформляют.

Если один из родителей является гражданином Украины, а другой был иностранцем на момент рождения ребенка, такая справка остается необходимой.

Как оформить свидетельство о рождении ребенка за границей

Прежде всего родителям необходимо зарегистрировать рождение ребенка и получить свидетельство о рождении. Для этого можно обратиться в уполномоченный орган страны пребывания. Порядок регистрации и сроки подачи документов зависят от местного законодательства.

Для дальнейшего оформления украинских документов иностранное свидетельство о рождении необходимо перевести на украинский язык и надлежащим образом заверить перевод.

Также может потребоваться апостиль или консульская легализация документа, если международными договорами Украины не предусмотрен другой порядок. Повторно регистрировать рождение ребенка в украинском консульстве, если его уже зарегистрировали компетентные органы другого государства, не нужно.

Какие документы нужны для оформления гражданства

Если для ребенка необходимо оформить справку о регистрации гражданином Украины, одному из родителей нужно обратиться в украинское посольство или консульство.

Согласно разъяснению МИД, базовый пакет документов включает:

заявление об оформлении приобретения гражданства Украины по рождению;

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт или другой документ, подтверждающий гражданство Украины одного из родителей на момент рождения ребенка.

Полученную справку необходимо хранить, поскольку она может понадобиться при оформлении других украинских документов.

Как оформить загранпаспорт для новорожденного

Оформить первый украинский загранпаспорт ребенку можно с момента его рождения. Для этого одному из родителей или законному представителю необходимо подать соответствующее заявление.

Как отмечают в МИД Украины, для оформления паспорта необходимо подготовить:

свидетельство о рождении ребенка с заверенным переводом на украинский язык;

паспорт одного из родителей или законного представителя;

документ о проживании или временном пребывании за границей (при наличии);

справку о регистрации ребенка гражданином Украины, если ее оформление предусмотрено законодательством.

Для детей в возрасте до 12 лет допускается оформление паспорта без личного присутствия при условии предоставления цветной фотографии размером 10 на 15 сантиметров, соответствующей установленным требованиям. Загранпаспорт для детей в возрасте до 16 лет выдается на четыре года.

Размер сборов и сроки изготовления документа стоит уточнять непосредственно в дипломатическом учреждении.

Как оформить ребенку идентификационный код за границей

Украинские родители также могут оформить для ребенка регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН) через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Для этого необходимо подготовить:

учетную карточку по форме №1ДР;

документ, удостоверяющий личность одного из родителей;

свидетельство о рождении ребенка;

документы, подтверждающие место проживания или пребывания;

справку о регистрации гражданином Украины, если ее оформление является обязательным.

Иностранные документы необходимо подавать с заверенным переводом на украинский язык.