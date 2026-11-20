Можно ли вернуть налоги после работы за границей

Украинцы, которые официально работали в европейских странах, при определенных условиях могут получить обратно часть подоходного налога, удержанного из зарплаты.

Во многих странах работодатель ежемесячно удерживает налог из заработной платы работника. После завершения календарного года проводится окончательный расчет, во время которого учитывают полученные доходы, уплаченные суммы и предусмотренные законодательством налоговые льготы.

Если по результатам расчета выяснится, что в течение года человек заплатил больше налога, чем должен был, разницу могут вернуть.

При этом увольнение с работы или возвращение в Украину не означает, что человек автоматически получит деньги. Для этого необходимо провести налоговый расчет в соответствии с правилами страны трудоустройства.

Как вернуть налоги после работы в Польше

В Польше работники проводят годовой расчет налога на доходы физических лиц, который называется PIT.

Как объясняет Налоговая администрация Польши, при подаче годовой декларации можно воспользоваться предусмотренными законодательством льготами и налоговыми вычетами.

Например, право на возврат части средств может возникнуть, если человек работал не весь год, имел право на налоговые льготы или из зарплаты удерживали больше налога, чем составляет окончательное годовое обязательство.

Чтобы проверить возможность возврата денег, необходимо:

Получить от работодателя документ PIT-11, если он предусмотрен для соответствующего вида дохода. Войти в сервис Twój e-PIT или подготовить декларацию другим разрешенным способом. Проверить указанные доходы, удержанные налоги и возможность применения льгот. Подать или подтвердить соответствующую налоговую декларацию. Проверить актуальность банковских реквизитов для получения средств.

В Польше для наемных работников обычно используют декларацию PIT-37, но в отдельных ситуациях может понадобиться другая форма.

Важно, что некоторые декларации в сервисе Twój e-PIT могут быть приняты автоматически, но не все. Поэтому лучше самостоятельно проверить расчет, особенно если человек имеет право на дополнительные льготы.

Сколько ждать возврата денег в Польше

По информации Министерства финансов Польши, сроки возврата средств зависят от способа подачи декларации.

Если декларация подана в электронном виде, возврат обычно осуществляется в течение 45 дней. Для бумажных деклараций предусмотрен срок до трех месяцев.

Проверить статус возврата можно в электронном налоговом кабинете e-Urząd Skarbowy через услугу Zwroty podatków.

При этом даже после возвращения в Украину человек может заниматься своими налоговыми вопросами в Польше. Главное - иметь необходимые документы и соблюдать установленные сроки.

Как получить часть налогов после работы в Германии

В Германии также предусмотрена возможность возврата части подоходного налога после годового расчета.

Работники могут подать декларацию Einkommensteuererklärung, в которой указывают доходы и расходы, учитываемые при налогообложении.

Как объясняет Федеральный административный портал Германии, работники, которые не обязаны подавать декларацию, могут сделать это добровольно, чтобы проверить возможность возврата части налога.

На результат расчета могут влиять:

продолжительность работы в течение календарного года;

общая сумма полученных доходов;

расходы, которые разрешено учитывать при налогообложении;

право на налоговые вычеты;

сумма налога, удержанного работодателем.

Подать декларацию можно через официальный электронный сервис ELSTER.

Если работник не обязан подавать декларацию, для добровольного расчета по общему правилу предусмотрено четыре года после завершения соответствующего налогового года.

Например, в 2026 году еще можно добровольно подать декларацию за 2022 год до 31 декабря, если для конкретной ситуации применяется этот срок.

Если подача декларации является обязательной, действуют другие сроки.

Какие документы нужны для возврата налогов

Перед возвращением в Украину желательно собрать документы, подтверждающие трудоустройство, доходы и уплаченные налоги.

В зависимости от страны могут понадобиться:

трудовой договор;

документ о завершении трудовых отношений;

годовая справка о доходах и удержанных налогах;

расчетные листы по заработной плате;

налоговый идентификационный номер;

документы, подтверждающие право на налоговые льготы;

актуальные банковские реквизиты.

В Польше одним из ключевых документов для наемных работников является PIT-11. В Германии соответствующую информацию обычно содержит Lohnsteuerbescheinigung.

При этом не все документы обязательно нужно подавать вместе с декларацией. Часть из них достаточно хранить и предоставлять по требованию налогового органа.

Также важно сохранить доступ к электронным налоговым сервисам страны, где человек работал.

Нужно ли платить налоги в Украине после возвращения

Отдельный вопрос касается украинцев, которые получали доходы за границей и вернулись домой.

Согласно разъяснению Государственной налоговой службы Украины, украинские налоговые резиденты при определенных условиях могут зачесть налоги, уплаченные в другом государстве, при расчете налоговых обязательств в Украине.

Это возможно при наличии соответствующего международного договора об избежании двойного налогообложения.

Чтобы воспользоваться таким правом, необходимо получить от компетентного органа иностранного государства справку, подтверждающую:

сумму уплаченного налога;

базу или объект налогообложения.

Такая справка должна соответствовать требованиям по легализации, если международными договорами не предусмотрено иное.

Но сумма иностранного налога, которую разрешено зачесть, не может превышать соответствующее налоговое обязательство, рассчитанное по украинскому законодательству.

Стоит различать две процедуры. Возврат налогов в стране трудоустройства означает возможность получить часть ранее уплаченных средств. В свою очередь, зачет иностранного налога в Украине позволяет при определенных условиях уменьшить украинское налоговое обязательство.

Кроме того, необходимость декларирования иностранных доходов зависит от налогового резидентства человека и других обстоятельств.