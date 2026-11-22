Пуансетия перед зимой: основные правила ухода за рождественской звездой к празднику
Пуансетия, или рождественская звезда, может оставаться зеленой даже в преддверии зимних праздников. Особенно часто с этим сталкиваются те, кто сохранил растение с прошлого года. Причина нередко кроется не в поливе или удобрениях, а в освещении.
Почему пуансетия не меняет цвета и как правильно ухаживать за ней в ноябре, рассказывает Styler.
Почему пуансетия не краснеет
Пуансетия относится к растениям короткого дня. Чтобы она зацвела, а ее прицветники приобрели яркую окраску, ей нужны длительные периоды непрерывной тьмы.
Специалисты Университета штата Айова утверждают, что большинству сортов необходимо около 8-10 недель короткого светового дня. Даже обычное комнатное освещение вечером может задержать этот процесс.
Кстати, красные части пуансетии - это не цветы, а прицветники, то есть видоизмененные листья. Настоящие цветки маленькие и расположены в центре.
В зависимости от сорта прицветники могут быть красными, розовыми, кремовыми или белыми.
Как ухаживать за пуансетией в ноябре
Специалисты Университета Иллинойса рекомендуют обеспечивать растению полную тьму с 17:00 до 8:00 на следующее утро.
Если вечером в комнате горит свет, можно переставить горшок в темный шкаф или накрывать непрозрачной коробкой. Главное, чтобы свет не проникал внутрь.
Днем пуансетию нужно поворачивать в светлое окно. Оставлять ее в темноте круглосуточно нельзя.
Что еще нужно растению:
- Температура. Поддерживайте примерно 18-21 градус тепла. Избегайте сквозняков, перегрева и резких температурных перепадов.
- Освещение. Днем обеспечивайте достаточно яркий естественный свет. Если ночью в комнате полностью темно, дополнительная крышка не требуется.
- Полив. Увлажняйте почву, когда ее поверхность начинает подсыхать. Не оставляйте излишнюю воду в поддоне.
- Расположение. Не ставьте горшок у батареи, обогревателя или вплотную к холодному стеклу.
Как объясняют в RHS, чрезмерный полив может повредить растение, а холод и сквозняки повлечет за собой опадение листьев.
Успеет ли пуансетия покраснеть к Рождеству
Чтобы прицветники приобрели яркий цвет до 25 декабря, подготовку обычно начинают еще в конце сентября или начале октября.
Если пуансетия уже получала достаточно продолжительные темные ночи, в ноябре ее цветы могут постепенно окрашиваться. В таком случае следует поддерживать стабильный световой режим, пока они не приобретут выразительный цвет.
А вот если начать затемнение только во второй половине ноября, растение может не успеть полностью окраситься к Рождеству. Однако это не означает, что она не зацветет позже.
Не пытайтесь ускорить процесс увеличенными дозами удобрений или круглосуточной тьмой. Для пуансетии гораздо важнее правильное чередование дня и ночи, достаточное освещение днем и стабильные условия ухода.
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