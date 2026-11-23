Сколько граммов муки в столовой и чайной ложке

Мука - один из самых сложных продуктов для измерения ложками. Она легко уплотняется, поэтому в одинаковом объеме может оказаться разное количество граммов.

Если набирать пшеничную муку без горки, ориентируйтесь на следующие значения:

чайная ложка - примерно 2,5-3 г,

столовая ложка - примерно 7,5-8 г,

столовая ложка с горкой - ориентировочно 15-20 г в зависимости от ее размера.

Чтобы отмерить 50 г муки, понадобится около 6-7 столовых ложек без горки. Для 100 г - около 13 ложек.

Однако способ набирания муки тоже имеет значение. В рекомендациях King Arthur Baking объясняют, что муку не следует уплотнять при измерении, поскольку это увеличивает ее количество.

Поэтому перед измерением желательно слегка разрыхлить муку, набрать ее ложкой и убрать излишек ровным краем ножа.

Сколько граммов сахара в ложке

С сахаром несколько проще, поскольку его кристаллы не уплотняются так, как мука. Однако количество граммов также зависит от размера ложки и горки.

Ориентировочный вес белого сахара:

чайная ложка без горки - 4-5 г,

столовая ложка без горки - 12-13 г,

столовая ложка с горкой - примерно 20-25 г.

Если необходимо отмерить 50 г сахара, возьмите приблизительно 4 столовые ложки без горки. Для 100 г понадобится около 8 ложек.

Важно, что эти значения относятся к обычному белому сахару. Сахарная пудра имеет другую плотность, поэтому заменять ее сахаром в том же количестве ложек не стоит.

Сколько граммов соли в ложке

Согласно данным King Arthur Baking , столовая ложка мелкой поваренной соли весит примерно 18 г. В то же время такой же объем большой соли может весить гораздо меньше.

Для мелкой поваренной соли ориентировочные значения таковы:

чайная ложка без горки - примерно 6 г;

столовая ложка без горки - примерно 18 г;

столовая ложка с горкой - ориентировочно 25-30 г.

Если в рецепте нужно 5 г соли, это поменьше одной чайной ложки без горки. Для 10 г понадобится примерно 1 и две трети чайной ложки.

В то же время большая морская соль может весить меньше того же объема. Ее кристаллы оставляют больше свободного пространства между собой, поэтому универсального соотношения для всех видов соли нет.

Почему ложка с горкой может испортить пропорции

В рецептах нередко пишут "одна столовая ложка с горкой", но такое измерение не имеет единого стандарта.

Например, если набрать муку небольшой горкой, она будет значительно меньше, чем в ложке с высокой и плотной горкой. Поэтому два человека могут добавить разное количество продукта, хотя формально будут придерживаться одного рецепта.

Особенно заметна такая разница становится во время приготовления теста. Избыток муки может сделать выпечку более сухой и плотной, а неправильное количество соли существенно изменить вкус блюда.

Как правильно измерить продукты без кухонных весов

Лучше всего использовать стандартные мерные ложки. По данным Национального института стандартов и технологий США (NIST), объем чайной мерной ложки составляет 5 мл, а столовой - 15 мл.

Однако миллилитры и граммы - это разные единицы измерения. Первая обозначает объем, вторая - массу. Именно поэтому столовая ложка воды весит примерно 15 г, а такая же ложка муки - всего около 8 г.