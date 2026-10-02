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Полезное 02 октября 2026, 06:23

Тарифы на воду в октябре 2026 года: сколько платят в Киеве, Днепре и Львове

Стоимость кубометра воды вместе с водоотводом в крупных городах Украины отличается в несколько раз
Юлия Шиканова Юлия Шиканова Редактор-стажер Styler
Тарифы на воду в крупнейших городах Украины (фото: Styler)
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В октябре 2026 года за кубометр воды и водоотвода украинцы платят от около 25 до 80 гривен в зависимости от города. В некоторых городах тарифы изменились недавно, а в некоторых - не менялись с начала полномасштабного вторжения.

Styler собрал информацию о тарифах на водоснабжение и водоотвод в пяти крупнейших городах Украины.

Сколько стоит вода в Киеве

В Киеве с октября действует новый тариф на централизованное водоснабжение и водоотвод. Для населения стоимость двух услуг составляет 63,79 грн за кубометр.

Новые тарифы установлены распоряжением КГГА №242 от 21 сентября 2026, которое обнародовали 25 сентября. На сайте Киевводоканала представлена таблица обновленных тарифов на водоснабжение и водоотвод.

63,79 грн за кубометр - именно столько в октябре платят киевляне за воду и водоотвод.

Тарифы на воду в Киеве (скриншот)

Но в другом большом городе эта услуга стоит гораздо дороже.

Тарифы на воду в Днепре

В Днепре с 1 июля 2026 действуют новые тарифы, установленные решением исполкома Днепровского городского совета от 30 июня.

Для населения централизованное водоснабжение стоит 47,10 грн за кубометр, а водоотвод - 34,82 грн. Итого это 81,92 грн за кубометр с НДС. Такие тарифы непосредственно указаны на сайте КП "Днепроводоканал".

Тарифы на воду в Днепре (скриншот)

Дальше разница еще более заметна - во Львове для населения действует значительно более низкая ставка.

Сколько стоит вода во Львове

Для Львова ситуация отличается от Днепра. На официальном сайте водоканала обнародовали новые тарифы, которые вступили в силу от 26 июля 2026 года.

Стоимость централизованного водоснабжения составляет 30,03 грн за кубометр без НДС, а водоотвод - 16,95 грн без НДС. С учетом НДС это 36,04 грн. и 20,34 грн. соответственно, то есть вместе 56,38 грн. за кубометр.

Тарифы на воду во Львове (скриншот)

Таким образом, во Львове вода вместе с водоотводом обходится почти вдвое дешевле, чем в Днепре.

В Харькове же цены немного выше.

Тарифы на воду в Харькове

В Харькове, по информации КП "Харьковские тепловые сети", с 1 октября действуют такие тарифы - на уровне 40,523 грн за кубометр без НДС за водоснабжение и 17,175 грн без НДС за водоотвод.

С НДС это 48,63 грн за водоснабжение и 20,61 грн за водоотвод. Итого - 69,24 грн за кубометр.

Тарифы на воду в Харькове (скриншот)

Сколько платят за воду в Одессе

В Одессе с 15 августа 2026 действуют скорректированные тарифы. Для населения централизованное водоснабжение стоит 30,59 грн за кубометр без НДС, а водоотвод - 24,03 грн без НДС. С учетом НДС это 36,708 грн. и 28,836 грн. соответственно.

Итого жители Одессы платят 65,544 грн за 1 куб. м воды и водоотвод. Тарифы применяются в соответствии с распоряжением Одесской городской военной администрации от 14 августа 2026 года №339-2026. Об этом сообщил "Инфоксводоканал".

Тарифы на воду в Одессе (скриншот)

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