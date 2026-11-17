Сколько стоит хлеб

По состоянию на 17 ноября цены на выбранные виды хлеба весом от 350 до 380 г составляют:

АТБ - хлеб "Цар-хліб" "Президентський" столичный, 350 г - 18,01 грн.

Novus - хлеб "Кулиничі" "Геркулес" тостовый с отрубями, 350 г - 33,60 грн.

Сільпо - батон "Київхліб" "Золотистий" нарезанный, 380 г - 25,80 грн.

Auchan - хлеб "Цар Хліб" "Паланга" нарезанный, 350 г - 28,49 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 17 ноября (коллаж: Styler)

Молоко

Стоимость молока зависит от производителя, жирности и способа обработки. Для сравнения взяли упаковки по 900 г с жирностью от 2,5% до 2,6%.

Цены в магазинах:

Novus - молоко "Щоденний збір" пастеризованное 2,5%, 900 г - 44,50 грн.

АТБ - молоко "Галичина" "З чистих Карпат" ультрапастеризованное 2,5%, 900 г - 39,99 грн.

Сільпо - молоко "Галичина" ультрапастеризованное 2,5%, 900 г - 42,90 грн по акции.

Auchan - молоко пастеризованное 2,6%, 900 г - 41,99 грн.

Яйца

Для сравнения использовали упаковки по 10 штук, преимущественно категории С1.

По состоянию на 17 ноября цены следующие:

Novus - яйца "Це-яйце!" "Полтавське" категории С1, 10 шт. - 64,90 грн.

АТБ - яйца "Пашот" столовые С1, 10 шт. - 59,31 грн.

Сільпо - яйца Auchan категории С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Auchan - яйца Marka Promo категории С1, 10 шт. - 58,99 грн.

Гречка

Для сравнения взяли упаковки весом 1 кг.

Стоимость гречки:

Novus - крупа гречневая "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн.

АТБ - крупа гречневая "Премія" ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн по акции.

Сільпо - крупа гречневая Auchan ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 85,90 грн.

Auchan - крупа гречневая Marka Promo, 1 кг - 81,49 грн.

Подсолнечное масло

Для сравнения подсолнечного масла взяли бутылки объемом 500 мл. Все представленные товары являются рафинированными, но отличаются производителями и торговыми марками.

Цены на масло:

Novus - подсолнечное рафинированное масло "Своя лінія", 500 мл - 53,13 грн.

АТБ - подсолнечное рафинированное масло "Премія", 500 мл - 56,99 грн.

Сільпо - подсолнечное рафинированное масло Auchan, 500 мл - 49,40 грн.

Auchan - подсолнечное рафинированное дезодорированное масло "Щедрий Дар", 500 мл - 64,62 грн.

Сколько придется заплатить за базовый набор продуктов

Чтобы сравнить расходы на базовые покупки, мы сформировали условный продуктовый набор из пяти товаров. В него вошли хлеб весом 350-380 г, молоко 900 г, десяток яиц, килограмм гречки и 500 мл подсолнечного масла.

По актуальным ценам на 17 ноября общая стоимость такого набора составляет:

АТБ - 229,29 грн

Сільпо - 266,70 грн

NOVUS - 286,03 грн

Ашан - 275,58 грн

Меньше всего за выбранные продукты придется заплатить в АТБ - 229,29 грн. Самым дорогим среди сравниваемых оказался набор в NOVUS, где его стоимость достигает 286,03 грн.

В корзины вошли продукты разных производителей, а отдельные позиции продаются по акционным ценам. Поэтому итоговая сумма показывает стоимость именно выбранного набора, а не общий уровень цен в торговых сетях.

Что нужно учитывать при сравнении

Для подготовки обзора использовали информацию из онлайн-каталогов АТБ, Сільпо и сервиса Zakaz.ua, где можно ознакомиться с ассортиментом NOVUS и "Ашана".

Цены актуальны по состоянию на 17 ноября 2026 года. Фактическая стоимость покупок может меняться в зависимости от населенного пункта, выбранного магазина, наличия продукции и окончания акционных предложений.