Сколько стоят гречка и яйца в Украине: сравнение цен на 12 ноября

Молоко

Для сравнения выбрали молоко жирностью 2,5-2,6% в упаковках по 900 г. В магазинах представлены товары разных производителей, которые также отличаются способом термической обработки.

Цены на молоко по состоянию на 12 ноября:

АТБ - молоко "Своя Лінія", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 42,90 грн . На товар действует скидка 20%, обычная цена составляет 53,70 грн.

Сільпо - молоко "Галичина" "З чистих Карпат", ультрапастеризованное, 2,5%, 900 г - 39,99 грн . Акционная скидка составляет 37%, обычная цена - 63,49 грн.

NOVUS - молоко пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,99 грн .

Ашан - молоко "Лукавиця", пастеризованное, 2,6%, 900 г - 41,50 грн.

Цены на продукты в супермаркетах по состоянию на 11 ноября (коллаж: Styler)

Куриные яйца

В этой категории сравнивали яйца первой категории С1 в упаковках по 10 штук. При одинаковом количестве и категории стоимость зависит от производителя и конкретного предложения магазина.

Цены на десяток яиц:

АТБ - яйца "Квочка", категория С1, 10 шт. - 68,90 грн . Сейчас действует скидка 12%, предыдущая цена - 78,90 грн.

Сільпо - яйца "Від доброї курки" торговой марки "Свіжість", категория С1, 10 шт. - 39,19 грн .

NOVUS - яйца Marka Promo, категория С1, 10 шт. - 58,99 грн .

Ашан - яйца Auchan, категория С1, 10 шт. - 62,70 грн.

Подсолнечное масло

Для обзора выбрали рафинированное подсолнечное масло объемом 500 мл.

В супермаркетах зафиксировали следующие цены:

АТБ - масло "Своя Лінія", подсолнечное рафинированное, 500 мл - 53,13 грн .

Сільпо - масло "Премія", подсолнечное рафинированное, 500 мл - 56,99 грн .

NOVUS - масло "Щедрий Дар", подсолнечное рафинированное дезодорированное, 500 мл - 64,62 грн .

Ашан - масло Auchan, подсолнечное рафинированное, 500 мл - 49,40 грн.

Гречка

Для сравнения выбрали гречневую крупу в упаковках по 1 кг.

Цены на гречку в торговых сетях:

АТБ - гречневая крупа "Розумний вибір", 1 кг - 89,90 грн .

Сільпо - гречневая крупа "Премія", ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 54,99 грн . На товар действует скидка 15%, предыдущая цена составляла 64,99 грн.

NOVUS - гречневая крупа Marka Promo, 1 кг - 80,99 грн .

Ашан - гречневая крупа Auchan, ядрица быстроразваривающаяся, 1 кг - 81,30 грн.

Цены на хлеб в супермаркетах

В категории хлебобулочных изделий сравнивали фасованные продукты массой 350 г.

Стоимость хлеба:

АТБ - хлеб "Кулиничі" "Геркулес", тостовый с отрубями, 350 г - 33,60 грн .

Сільпо - хлеб "Цар-хліб" "Президентський", столичный, 350 г - 18,01 грн .

NOVUS - хлеб "Цар Хліб" "Паланга", нарезанный, 350 г - 28,49 грн .

Ашан - хлеб "Формула смаку", белый пшеничный нарезанный, 350 г - 15,10 грн.

Хотя все упаковки имеют одинаковую массу, хлеб отличается составом и рецептурой. Поэтому такое сравнение показывает стоимость конкретных изделий, а не разницу в ценах на полностью идентичные товары.

Сколько стоит набор из пяти продуктов

Чтобы определить общие расходы, мы подсчитали стоимость одного набора для каждой торговой сети. В него вошли молоко 900 г, десяток яиц, подсолнечное масло 500 мл, гречневая крупа 1 кг и хлеб 350 г.

По ценам на 12 ноября сумма покупки составляет:

АТБ - 288,43 грн

Сільпо - 209,17 грн

NOVUS - 275,08 грн

Ашан - 250,00 грн

Таким образом, стоимость сформированного продуктового набора колеблется от 209,17 до 288,43 грн. Разница между наименьшей и наибольшей суммами составляет 79,26 грн.

На итоговый результат влияют цены отдельных торговых марок и действующие скидки.

Что нужно учитывать при сравнении

Для материала использовали цены из онлайн-каталогов АТБ, Сільпо и сервиса Zakaz.ua, где представлены предложения NOVUS и "Ашана".

Для всех супермаркетов применяли одинаковые критерии отбора по категории товара, массе или объему упаковки. Это позволяет сравнить стоимость конкретного набора продуктов.

При этом товары могут отличаться производителем, составом, способом обработки и другими характеристиками. Часть указанных цен также предусматривает временные акционные скидки.

Результаты сравнения не означают, что продукты в целом в одной торговой сети дороже или дешевле, чем в другой. Критерии отбора останутся едиными для всех.

Цены зафиксированы 12 ноября 2026 года. Они могут отличаться в зависимости от города, конкретного магазина, наличия товаров и сроков проведения акций.