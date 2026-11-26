Или боится вереск морозов

Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris) - вечнозеленый многолетний куст, который в зависимости от сорта цветет с лета до поздней осени.

По классификации RHS , растение относится к категории морозостойкости H7, то есть способно выдерживать температуры ниже -20 градусов при благоприятных условиях выращивания в открытом грунте. Однако перед зимовкой следует проверить название растения на этикетке. В садовых магазинах также продают внешне похожую на вереск изящную эрику (Erica gracilis), которая значительно чувствительнее к морозам.

Как объясняют специалисты садоводческого центра Pflanzen-Kölle , для зимовки утонченной ерики необходимо светлое прохладное помещение, защищенное от морозов.

Как подготовить вереск в горшке к зиме

Даже морозостойкий вереск в контейнере более уязвим к холодам, чем куст в открытом грунте. Земляной ком в горшке промерзает быстрее, а корни имеют меньше естественной защиты.

Чтобы растение успешно перезимовало, следует:

переставить горшок в светлое место, защищенное от сильного ветра;

обернуть стенки контейнера мешковиной или садовым агроволокном;

поднять горшок над полом балкона с помощью специальных подставок или кирпичей;

проверить, не заблокированы ли дренажные отверстия;

убрать поддон, если в нем скапливается вода.

Как отмечают специалисты Ботанического сада Кембриджского университета , утепление контейнеров и обеспечение оттока излишней воды помогают защитить растения от неблагоприятных зимних условий, а керамические горшки - от растрескивания.

Если вереск растет в небольшом контейнере, а прогноз обещает длительные сильные морозы, его можно перенести на светлую неотапливаемую веранду или застекленный балкон, где температура остается выше нуля. Ставить растение у батареи не нужно.

Нужно ли укрывать вереск в саду

Взрослые кусты, хорошо укоренившиеся в открытом грунте, обычно не нуждаются в специальном зимнем укрытии. Больше внимания следует уделить растениям, которые будут зимовать впервые.

По рекомендациям садоводческого ресурса Florea Garden , осенью почву вокруг вереска можно замульчировать перепревшей хвойной корой, измельченными еловыми веточками или опавшей хвоей. Такой слой поможет защитить поверхностную корневую систему от температурных колебаний и снизить потерю влаги.

Распределяйте мульчу вокруг растения, оставляя основание побегов открытым.

Как поливать вереск зимой

С похолоданием потребность растения в воде уменьшается. Однако вереск остается вечнозеленым кустом, поэтому полное пересыхание почвы может ему навредить.

Особенно внимательно следует следить за молодыми насаждениями и растениями в горшках, которые стоят под навесом и не получают достаточно природной влаги от осадков.

Специалисты Ask Extension рекомендуют проверять влажность почвы во время продолжительных зимних оттепелей, особенно если в ближайшее время ожидаются сильные морозы.

Если земля подсохла и не замерзла, растение можно полить. В то же время не допускайте переувлажнения почвы, поскольку вереск плохо переносит застой воды у корней.

Для полива по возможности используйте дождевую воду. Как объясняет садоводческий ресурс Plantura , вереска подходит вода с низким содержанием извести.

Можно ли обрезать вереск в конце осени

Если соцветия вереска уже потеряли яркость и начали засыхать, не спешите их срезать.

Специалисты профильной садоводческой организации The Heather Society советуют откладывать обрезку вереска, цветущего до ноября, до ранней весны. Это поможет избежать повреждения свежеобрезанных побегов морозом.

Исключают отдельные сорта с декоративным весенним приростом, в частности Spring Torch и Spring Cream, для которых рекомендуют осеннюю обрезку.

Весной достаточно удалить прошлогодние отцветшие соцветия. Не срезайте побеги до старых одревесневших частей, поскольку вереск плохо восстанавливается после слишком глубокой обрезки.

Нужно ли подкармливать вереск перед зимой

Вереск приспособлен к росту на относительно бедных кислых почвах, поэтому не требует интенсивной подкормки.

Садоводческое издание BBC Gardeners' World рекомендует при необходимости вносить удобрения для кислотолюбивых растений в конце марта или начале апреля. Так что с подкормкой лучше подождать до весны.

Важно также учитывать, что вереск чувствителен к избытку азотных удобрений и требует кислой почвы. Именно поэтому не стоит использовать для его подкормки древесную золу или известь, которые снижают кислотность почвы.