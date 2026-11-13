Шерсть, шелк и кожа: какие вещи нельзя сушить на батарее

Шерстяные свитера и трикотаж

Шерстяные вещи - одни из первых в списке того, что не стоит класть на батарею. Под влиянием интенсивного нагрева волокна могут изменить структуру, а само изделие - потерять форму, сесть или деформироваться.

Особенно уязвимы свитера из мериносовой шерсти и кашемира. Если положить их на горячую батарею, одна часть изделия высохнет быстрее другой. Это может привести к неравномерному изменению цвета и повреждению материала.

Специалисты международной организации Woolmark , специализирующейся на стандартах качества шерсти, рекомендуют сушить шерстяной трикотаж горизонтально подальше от прямых источников тепла. Для этого можно разложить свитер на чистом светлом полотенце, предварительно придав ему первоначальную форму.

Шелковые блузы и платья

Шелк нуждается в особом уходе, поскольку его натуральные волокна чувствительны к интенсивному нагреву. Сушка на батарее может отрицательно повлиять на структуру материала, его гладкость и внешний вид.

Кроме того, шелковые вещи легко повредить неправильным отжимом или механическим воздействием, пока ткань остается влажной.

В рекомендациях по уходу за шелком бренд ARKET советует избегать прямых источников тепла и сушить такие изделия естественным способом. Прежде всего, нужно проверять информацию на внутренней этикетке, ведь разные виды шелка могут иметь отличные требования к уходу.

Кожаная обувь и изделия из замши

Мокрые ботинки, кроссовки с кожаными вставками, замшевые сапоги и перчатки не стоит класть непосредственно на батарею.

Быстрый нагрев приводит к неравномерному высыханию натуральной кожи. Она может терять эластичность, становиться жесткой, деформироваться и трескаться. Замша может также изменить текстуру и внешний вид.

Производитель обуви LOWA в своих рекомендациях отмечает: мокрую кожаную обувь нужно сушить в хорошо проветриваемом помещении, подальше от батарей, обогревателей и других источников тепла.

Поэтому после прогулки под дождем лучше вынуть стельки, расшнуровать обувь и оставить ее высыхать при комнатной температуре.

Вещи с эластичными вставками

Отдельного внимания требует одежда, в составе которой есть эластан. Его добавляют к лосинам, спортивным штанам, белью, купальникам и многим обтягивающим вещам, чтобы материал лучше растягивался и возвращал первоначальную форму.

Длительное воздействие высокой температуры может ускорить повреждение эластических волокон. В результате ткань будет хуже держать форму, а вещь может потерять часть своей эластичности.

Вещи с декоративными элементами и клеевыми деталями

На батарее также не стоит сушить одежду с термонаклейками, принтами, декоративными аппликациями, приклеенными стразами и другими чувствительными к температуре элементами.

При нагревании клеевое основание может потерять свои свойства, из-за чего декор начнет отклеиваться или изменять форму. Некоторые принты могут также повредиться или потрескаться.

Это касается и вещей из комбинированных материалов, где разные детали реагируют на тепло неодинаково. К примеру, спортивные куртки с мембранными вставками или одежда с водоотталкивающим покрытием.

Почему нельзя накрывать батарею большими вещами

Есть еще одна причина отказаться от привычки раскладывать всю постиранную одежду на радиаторах. Это касается не только хранения ткани, но и пожарной безопасности.

Особенно опасно сушить вещи на электрических обогревателях, конвекторах и других не предназначенных для этого приборах. Ткань может перекрыть вентиляционные отверстия, вызвать перегрев прибора или создать условия для возгорания.

Как правильно сушить одежду зимой

Чтобы не испортить вещи, следует придерживаться нескольких правил: