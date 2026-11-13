Вовна, шовк і шкіра: які речі не можна сушити на батареї

Вовняні светри та трикотаж

Вовняні речі - одні з перших у списку того, що не варто класти на батарею. Під впливом інтенсивного нагрівання волокна можуть змінити структуру, а сам виріб - втратити форму, сісти або деформуватися.

Особливо вразливі светри з мериносової вовни і кашеміру. Якщо покласти їх на гарячу батарею, одна частина виробу висохне швидше за іншу. Це може призвести до нерівномірної зміни кольору та пошкодження матеріалу.

Фахівці міжнародної організації Woolmark , яка спеціалізується на стандартах якості вовни, рекомендують сушити вовняний трикотаж горизонтально, подалі від прямих джерел тепла. Для цього можна розкласти светр на чистому світлому рушнику, попередньо надавши йому початкової форми.

Шовкові блузи та сукні

Шовк потребує особливого догляду, оскільки його натуральні волокна чутливі до інтенсивного нагрівання. Сушіння на батареї може негативно вплинути на структуру матеріалу, його гладкість і зовнішній вигляд.

Крім того, шовкові речі легко пошкодити неправильним віджиманням або механічним впливом, поки тканина залишається вологою.

У рекомендаціях щодо догляду за шовком бренд ARKET радить уникати прямих джерел тепла та сушити такі вироби природним способом. Передусім потрібно перевіряти інформацію на внутрішній етикетці, адже різні види шовку можуть мати відмінні вимоги до догляду.

Шкіряне взуття та вироби із замші

Мокрі черевики, кросівки зі шкіряними вставками, замшеві чоботи й рукавички не варто класти безпосередньо на батарею.

Швидке нагрівання призводить до нерівномірного висихання натуральної шкіри. Вона може втрачати еластичність, ставати жорсткою, деформуватися та тріскатися. Замша також може змінити текстуру й зовнішній вигляд.

Виробник взуття LOWA у своїх рекомендаціях наголошує: мокре шкіряне взуття потрібно сушити в добре провітрюваному приміщенні, подалі від батарей, обігрівачів та інших джерел тепла.

Тому після прогулянки під дощем краще вийняти устілки, розшнурувати взуття та залишити його висихати за кімнатної температури.

Речі з еластичними вставками

Окремої уваги потребує одяг, у складі якого є еластан. Його додають до легінсів, спортивних штанів, білизни, купальників і багатьох обтислих речей, щоб матеріал краще розтягувався та повертав початкову форму.

Тривалий вплив високої температури може прискорити пошкодження еластичних волокон. У результаті тканина гірше триматиме форму, а річ може втратити частину своєї еластичності.

Речі з декоративними елементами та клейовими деталями

На батареї також не варто сушити одяг із термонаклейками, принтами, декоративними аплікаціями, приклеєними стразами та іншими елементами, чутливими до температури.

Під час нагрівання клейова основа може втратити свої властивості, через що декор почне відклеюватися або змінювати форму. Деякі принти також можуть пошкодитися чи потріскатися.

Це стосується і речей із комбінованих матеріалів, де різні деталі реагують на тепло неоднаково. Наприклад, спортивні куртки з мембранними вставками або одяг із водовідштовхувальним покриттям.

Чому не можна накривати батарею великими речами

Є ще одна причина відмовитися від звички розкладати весь випраний одяг на радіаторах. Це стосується не лише збереження тканини, а й пожежної безпеки.

Особливо небезпечно сушити речі на електричних обігрівачах, конвекторах та інших приладах, які не призначені для цього. Тканина може перекрити вентиляційні отвори, спричинити перегрівання приладу або створити умови для займання.

Як правильно сушити одяг узимку

Щоб не зіпсувати речі, варто дотримуватися кількох правил: