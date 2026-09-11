Не оставляйте это в теплице до весны: какие вредители могут пережить зиму и уничтожить будущий урожай

Паутинный клещ прячется там, где его труднее всего заметить

Один из самых неприятных обитателей теплицы - паутинный клещ. Он очень мелкий, поэтому его часто замечают уже тогда, когда на листьях появляются характерные светлые точки, они начинают бронзоветь или покрываются тонкой паутиной.

По данным Royal Horticultural Society (RHS), в теплицах следует следить за перезимующими вредителями, в частности белокрылкой и красным паутинным клещом.

Они прячутся, в частности, в щелях каркаса теплицы, кольях, почве и растительных остатках. Весной, примерно с конца марта, клещи снова активизируются, начинают питаться и откладывать яйца.

Поэтому осенью важно не просто вырвать старые кусты, а убрать все, что может стать укрытием для вредителя. RHS советует удалить растительные остатки, старые подвязки, колья и сорняки, а пустую теплицу тщательно очистить.

Белокрылка может остаться даже после томатов

Белокрылка особенно хорошо чувствует себя в защищенном грунте, а ее популяция может продолжать существовать в теплицах из года в год.

Специалисты Utah State University Extension отмечают, что белокрылки могут иметь несколько поколений за сезон, а в теплицах их популяции способны сохраняться из года в год. Вредитель высасывает соки из растений, из-за чего листья желтеют, теряют силу и могут опадать.

Поэтому после завершения сезона не следует оставлять в теплице сорняки или случайные растения, на которых белокрылка может продолжать жить.

Трипсы и тля тоже могут дождаться нового сезона

Трипсы, тля и другие сосущие вредители особенно опасны тем, что могут прятаться на нижней стороне листьев, в пазухах растений и других малозаметных местах.

Специалисты Penn State Extension отмечают: при переходе между культурами санитарная уборка теплицы ограничивает ресурсы, необходимые вредителям для выживания, и уменьшает риск их переноса на последующие посадки. Если старые культуры не убрать, вредители могут перейти из них на новые растения. В университете приводят конкретный пример: тля может перейти из томатов на следующую культуру салата или другой зелени, поэтому проблема возникает очень рано.

То есть оставлять старые кусты "еще на чуть-чуть" после завершения плодоношения - не лучшая идея.

Вредители, которые могут остаться в теплице до весны (фото Styler)

Что сделать в теплице осенью

Чтобы уменьшить количество вредителей перед новым сезоном, после сбора урожая следует:

полностью убрать растительные остатки с грядок;

с грядок; вынести старые кусты томатов, огурцов, перца и других культур;

убрать сорняки внутри и вокруг теплицы;

очистить колья, обои, подвязки и другой инвентарь;

внимательно осмотреть щели и стыки конструкции;

вымыть теплицу перед зимой;

не оставлять внутри растения, на которых были видны вредители.

RHS отмечает, что осень является одним из лучших периодов для очистки теплицы: уборка растительного мусора и мытье конструкции уменьшает количество мест, где могут скрываться вредители и возбудители болезней. Для обычной очистки стекла достаточно теплой воды, а специальные средства не являются обязательными.

Главное - не ждать весны. Если летом в теплице уже были паутинный клещ, белокрылка, трипсы или тля, осенью следует уделить особое внимание именно уборке. Чем меньше вредителей и мест для их укрытия остается сейчас, тем меньше шансов встретить их сразу после высадки новой рассады.