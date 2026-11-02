Жилищный ваучер на 2 млн грн для ВПЛ: кто имеет право и как подать заявление

Кто может получить жилищный ваучер на 2 млн грн

Государственная программа "Жилье для ВПЛ с ВОТ" предусматривает финансовую поддержку переселенцев с временно оккупированных территорий. Размер помощи составляет 2 млн грн на одного получателя.

Как объясняют в Министерстве социальной политики, на первом этапе программа доступна внутренне перемещенным лицам, имеющим статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны.

Чтобы претендовать на помощь, необходимо одновременно соответствовать нескольким условиям:

иметь официальный статус внутренне перемещенного лица;

иметь статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

иметь подтверждение предыдущего места проживания на временно оккупированной территории;

фактически проживать на подконтрольной Украине территории и иметь действующую справку ВПЛ;

соответствовать требованиям относительно наличия другой недвижимости и получения государственной жилищной помощи.

Право на участие имеют не только военнослужащие, получившие соответствующий статус после полномасштабного вторжения. Программой могут воспользоваться и участники боевых действий, а также лица с инвалидностью вследствие войны, получившие свой статус во время АТО или ООС, начиная с 2014 года.

Важно, что сама справка ВПЛ не дает автоматического права на получение 2 млн грн. Переселенец должен относиться к определенной категории и выполнять другие требования программы.

Кому могут отказать в выплате

Одно из основных условий - заявитель и члены его семьи не должны иметь другого жилья на подконтрольной Украине территории.

Как отмечают в Дії, предусмотрены исключения для жилья, расположенного в зоне активных боевых действий, а также отдельных случаев непогашенной ипотеки.

Кроме того, семья не должна была получать жилищную поддержку по другим государственным программам или иметь действующие заявления на компенсацию по программе "єВідновлення".

Эти ограничения касаются не только самого заявителя, но и супруга или супруги, а также детей.

Что изменилось с 1 августа 2026 года

С августа в Украине ввели дополнительные требования к получателям жилищных ваучеров.

Как сообщает система бесплатной правовой помощи, помощь не предоставят, если заявитель или члены его семьи:

продали, подарили или другим способом прекратили право собственности на жилье в период с 24 февраля 2022 года до даты подачи заявления;

начали использовать или уже воспользовались льготной ипотекой;

зарегистрировали или задекларировали место проживания на временно оккупированной территории после ее оккупации.

Новые правила не распространяются на людей, которые уже получили жилищный ваучер или подали заявление до 1 августа 2026 года. Их обращения рассматривают по условиям, действовавшим на момент подачи.

Однако это не означает, что уже одобренные ваучеры вообще не могут проверять. Государственные органы имеют право проводить дополнительную проверку сведений до момента использования помощи.

Как подать заявление на жилищный ваучер через Дію

Оформить помощь можно через мобильное приложение Дія.

Согласно инструкции Министерства развития общин и территорий Украины, для подачи заявления необходимо:

Обновить приложение Дія до последней версии. Открыть раздел "Сервисы". Перейти в категорию "Услуги для ВПЛ". Выбрать услугу "Заявление на жилищный ваучер". Проверить и подтвердить состав семьи. При необходимости получить согласие супруга или супруги. Проверить заполненные данные. Подписать заявление с помощью Дія.Підпис и отправить его.

Большинство необходимых сведений автоматически поступает из государственных реестров.

Если заявитель состоит в браке, супруг или супруга должны подтвердить согласие на обработку персональных данных. Для этого предусмотрено 36 часов. Если подтверждение не поступит, заявление аннулируют и процедуру придется проходить повторно.

Государственная программа также предусматривает возможность оформления через портал Дія, ЦНАП или нотариуса при наличии соответствующей технической возможности. Перед обращением стоит уточнить, доступен ли такой способ подачи.

Сколько времени рассматривают заявление

После отправки заявления информация проходит автоматическую проверку Министерства финансов, а затем поступает в специальную комиссию по месту фактического проживания переселенца. Комиссия проверяет соответствие заявителя установленным условиям и принимает решение о предоставлении помощи или отказе.

По данным Министерства социальной политики, ориентировочный срок рассмотрения заявления комиссией составляет до 30 дней. В случае положительного решения жилищный ваучер формируется автоматически и вносится в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Просмотреть документ и отслеживать его статус можно в приложении Дія.

Стоит учитывать, что получение ваучера еще не означает немедленного перечисления 2 млн грн. Для приобретения недвижимости необходимо отдельно забронировать средства.

На что можно потратить 2 млн грн

Жилищный ваучер - это электронный документ, подтверждающий право на государственное финансирование приобретения жилья.

Как объясняет Министерство развития общин и территорий Украины, средства можно использовать для приобретения недвижимости на первичном или вторичном рынке. Также программа предусматривает возможность инвестирования в строительство жилья.

Использование ваучера для первоначального взноса или погашения платежей по ипотеке предусмотрено механизмом программы, однако практическая реализация отдельных ипотечных операций зависит от необходимого нормативного урегулирования.

Получить деньги наличными или перевести их на собственную банковскую карту нельзя.

Если квартира или дом стоят дороже 2 млн грн, разницу необходимо оплатить самостоятельно.

Если же стоимость недвижимости меньше суммы ваучера, неиспользованные средства покупателю не выплачивают. Они возвращаются в программу для финансирования других заявителей.

Как забронировать средства после получения ваучера

После одобрения заявления и формирования ваучера необходимо подать отдельное обращение на бронирование финансирования.

Для этого нужно:

Открыть приложение Дія. Перейти в раздел "Документы". Найти свой жилищный ваучер. Нажать на три точки рядом с документом. Выбрать "Использовать ваучер". Нажать "Забронировать средства". Отправить обращение и дождаться подтверждения.

По информации Дії, после успешного бронирования получатель имеет 60 дней, чтобы приобрести жилье.

Очередность финансирования определяется датой и временем подачи обращения. Если на момент бронирования средств недостаточно, заявка остается в очереди до поступления финансирования.

Если в течение 60 дней договор купли-продажи не заключен, бронирование аннулируется. Но сам жилищный ваучер не исчезает. Обращение на бронирование можно подать повторно.

Как происходит покупка квартиры или дома

После подтверждения финансирования в Дії появляется соответствующий статус, который позволяет переходить к оформлению недвижимости.

Согласно разъяснению Минразвития, для приобретения жилья необходимо обратиться к нотариусу и оформить договор купли-продажи. Средства перечисляют непосредственно продавцу недвижимости через банковскую систему.

Важно, чтобы продавец имел счет в государственном банке, поскольку это одно из условий проведения расчетов по программе.

Если несколько членов семьи получили отдельные жилищные ваучеры, они могут объединить их для приобретения одного объекта недвижимости. В таком случае необходимо одновременно подать обращения на бронирование по каждому ваучеру и использовать их при оформлении договора у нотариуса.

Нужно ли доказывать, что жилье в оккупации разрушено

Нет. Для участия в программе не нужно подтверждать уничтожение или повреждение недвижимости на временно оккупированной территории. Государство не требует проводить обследование такого жилья, делать фотографии разрушений или заказывать оценку ущерба.

Более того, согласно разъяснениям Минразвития, жилищный ваучер могут предоставить независимо от того, имел ли заявитель собственное жилье на временно оккупированной территории.

Главное - соответствовать требованиям относительно статуса ВПЛ, относиться к определенной категории получателей и выполнять другие условия программы. Также человеку не нужно отказываться от права собственности на недвижимость, которая осталась в оккупации.

Можно ли продать жилье, приобретенное по ваучеру

Программа предусматривает ограничения на продажу или другое отчуждение недвижимости.

Квартиру или дом, приобретенные с помощью жилищного ваучера, нельзя продавать, дарить или переоформлять на другое лицо в течение пяти лет. Сам жилищный ваучер также имеет срок действия - пять лет с момента его формирования.

Поэтому перед приобретением недвижимости стоит учитывать не только ее стоимость, но и планы относительно проживания в ближайшие годы.

Если заявителю отказали в помощи или возникли вопросы относительно новых ограничений, можно обратиться в систему бесплатной правовой помощи.