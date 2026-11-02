Житловий ваучер на 2 млн грн для ВПО: хто має право та як подати заяву

Хто може отримати житловий ваучер на 2 млн грн

Державна програма "Житло для ВПО з ТОТ" передбачає фінансову підтримку переселенців із тимчасово окупованих територій. Розмір допомоги становить 2 млн грн на одного отримувача.

Як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, на першому етапі програма доступна внутрішньо переміщеним особам, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Щоб претендувати на допомогу, необхідно одночасно відповідати кільком умовам:

мати офіційний статус внутрішньо переміщеної особи;

мати статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

мати підтвердження попереднього місця проживання на тимчасово окупованій території;

фактично проживати на підконтрольній Україні території та мати актуальну довідку ВПО;

відповідати вимогам щодо наявності іншої нерухомості та отримання державної житлової допомоги.

Право на участь мають не лише військові, які отримали відповідний статус після повномасштабного вторгнення. Програмою можуть скористатися й учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які отримали свій статус під час АТО або ООС, починаючи з 2014 року.

Важливо, що сама довідка ВПО не дає автоматичного права на отримання 2 млн грн. Переселенець повинен належати до визначеної категорії та виконувати інші вимоги програми.

Кому можуть відмовити у виплаті

Одна з основних умов - заявник та члени його сім'ї не повинні мати іншого житла на підконтрольній Україні території.

Як зазначають у Дії, передбачені винятки для житла, розташованого в зоні активних бойових дій, а також окремих випадків непогашеної іпотеки.

Крім того, родина не повинна була отримувати житлову підтримку за іншими державними програмами або мати чинні заяви на компенсацію за програмою "єВідновлення".

Ці обмеження стосуються не лише самого заявника, а й чоловіка або дружини та дітей.

Що змінилося з 1 серпня 2026 року

Із серпня в Україні запровадили додаткові вимоги до отримувачів житлових ваучерів.

Як повідомляє система безоплатної правничої допомоги, допомогу не нададуть, якщо заявник або члени його сім'ї:

продали, подарували чи іншим способом припинили право власності на житло в період із 24 лютого 2022 року до дати подання заяви;

розпочали використання або вже скористалися пільговою іпотекою;

зареєстрували чи задекларували місце проживання на тимчасово окупованій території після її окупації.

Нові правила не поширюються на людей, які вже отримали житловий ваучер або подали заяву до 1 серпня 2026 року. Їхні звернення розглядають за умовами, що діяли на момент подання.

Однак це не означає, що вже схвалені ваучери взагалі не можуть перевіряти. Державні органи мають право проводити додаткову перевірку відомостей до моменту використання допомоги.

Як подати заяву на житловий ваучер через Дію

Оформлення допомоги доступне через мобільний застосунок Дія.

За інструкцією Міністерства розвитку громад та територій України, для подання заяви потрібно:

Оновити застосунок Дія до останньої версії. Відкрити розділ "Сервіси". Перейти до категорії "Послуги для ВПО". Обрати послугу "Заява на житловий ваучер". Перевірити та підтвердити склад сім'ї. За потреби отримати згоду чоловіка або дружини. Перевірити заповнені дані. Підписати заяву за допомогою Дія.Підпису та надіслати її.

Більшість необхідних відомостей автоматично надходить із державних реєстрів.

Якщо заявник перебуває у шлюбі, чоловік або дружина мають підтвердити згоду на обробку персональних даних. Для цього передбачено 36 годин. Якщо підтвердження не надійде, заяву скасують і процедуру доведеться проходити повторно.

Державна програма також передбачає можливість оформлення через портал Дія, ЦНАП або нотаріуса за наявності відповідної технічної можливості. Перед зверненням варто уточнити, чи доступний цей спосіб подання.

Скільки часу розглядають заяву

Після надсилання заяви інформація проходить автоматичну перевірку Міністерства фінансів, а потім надходить до спеціальної комісії за місцем фактичного проживання переселенця. Комісія перевіряє відповідність заявника встановленим умовам та ухвалює рішення про надання допомоги або відмову.

За даними Міністерства соціальної політики, орієнтовний строк розгляду заяви комісією становить до 30 днів. У разі позитивного рішення житловий ваучер формується автоматично та вноситься до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Переглянути документ і відстежувати його статус можна в застосунку Дія.

Варто враховувати, що отримання ваучера ще не означає негайного перерахування 2 млн грн. Для придбання нерухомості потрібно окремо забронювати кошти.

На що можна витратити 2 млн грн

Житловий ваучер - це електронний документ, який підтверджує право на державне фінансування придбання житла.

Як пояснює Міністерство розвитку громад та територій України, кошти можна використати для придбання нерухомості на первинному або вторинному ринку. Також програма передбачає можливість інвестування у будівництво житла.

Використання ваучера для першого внеску або погашення платежів за іпотекою передбачене механізмом програми, однак практична реалізація окремих іпотечних операцій залежить від необхідного нормативного врегулювання.

Отримати гроші готівкою або переказати їх на власну банківську картку не можна.

Якщо квартира чи будинок коштують дорожче ніж 2 млн грн, різницю потрібно сплатити самостійно.

Якщо ж вартість нерухомості менша за суму ваучера, невикористані кошти не виплачують покупцю. Вони повертаються до програми для фінансування інших заявників.

Як забронювати кошти після отримання ваучера

Після схвалення заяви та формування ваучера потрібно подати окреме звернення на бронювання фінансування.

Для цього необхідно:

Відкрити застосунок Дія. Перейти до розділу "Документи". Знайти свій житловий ваучер. Натиснути на три крапки біля документа. Обрати "Використати ваучер". Натиснути "Забронювати кошти". Надіслати звернення та очікувати підтвердження.

За інформацією Дії, після успішного бронювання отримувач має 60 днів, щоб придбати житло.

Черговість фінансування визначається датою та часом подання звернення. Якщо на момент бронювання коштів недостатньо, заявка залишається в черзі до надходження фінансування.

Якщо протягом 60 днів договір купівлі-продажу не укладено, бронювання анулюється. Але сам житловий ваучер не зникає. Звернення на бронювання можна подати повторно.

Як відбувається купівля квартири або будинку

Після підтвердження фінансування в Дії з'являється відповідний статус, який дозволяє переходити до оформлення нерухомості.

За роз'ясненням Мінрозвитку, для придбання житла потрібно звернутися до нотаріуса та оформити договір купівлі-продажу. Кошти перераховують безпосередньо продавцю нерухомості через банківську систему.

Важливо, щоб продавець мав рахунок у державному банку, адже це одна з умов проведення розрахунків за програмою.

Якщо кілька членів родини отримали окремі житлові ваучери, вони можуть об'єднати їх для придбання одного об'єкта нерухомості. У такому випадку потрібно одночасно подати звернення на бронювання за кожним ваучером та використати їх під час оформлення договору в нотаріуса.

Чи потрібно доводити, що житло в окупації зруйноване

Ні. Для участі в програмі не потрібно підтверджувати знищення або пошкодження нерухомості на тимчасово окупованій території. Держава не вимагає проводити обстеження такого житла, робити фотографії руйнувань чи замовляти оцінювання збитків.

Більше того, відповідно до роз'яснень Мінрозвитку, житловий ваучер можуть надати незалежно від того, чи мав заявник власне житло на тимчасово окупованій території.

Головне - відповідати вимогам щодо статусу ВПО, належати до визначеної категорії отримувачів та виконувати інші умови програми. Також людині не потрібно відмовлятися від права власності на нерухомість, яка залишилася в окупації.

Чи можна продати житло, придбане за ваучером

Програма передбачає обмеження на продаж або інше відчуження нерухомості.

Квартиру чи будинок, придбані за допомогою житлового ваучера, не можна продавати, дарувати або переоформлювати на іншу особу протягом п'яти років. Сам житловий ваучер також має строк дії - п'ять років із моменту його формування.

Тому перед придбанням нерухомості варто врахувати не лише її вартість, а й плани щодо проживання в найближчі роки.

Якщо заявнику відмовили в допомозі або виникли питання щодо нових обмежень, можна звернутися до системи безоплатної правничої допомоги.