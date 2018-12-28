"Начистити" зрадникам обличчя: моряк відверто розповів про Крим

Колаж РБК-Україна

У всіх "нахімовців" тоді був вибір - зраджувати Україну чи ні

Старший лейтенант десантного корабля "Юрій Олефіренко" розповів про своїх однокурсників, які зрадили Україну і прийняли присягу Росії в 2014 році в Криму. Про це повідомила благодійна організація "Повернись живою" у Facebook.

Росіяни обіцяли курсантам гідні зарплати і хороші кораблі, які, в тому числі, будуть ходити за кордон. За словами Сергія, приблизно половина його однокурсників повірила в це. Частина "нахімовців" переходила на бік росіян прямо на плацу.

"Мені так боляче було за Крим. Просто хотілося начистити обличчя всім однокурсникам в "нахімовці", які повелися на обіцянки росіян і зрадили присягу. Я навіть писав їм гидоти в соцмережі", - каже 24-річний офіцер.

Старший лейтенант Сергій Мізюк (facebook.com/backandalive)

У 2011 році Сергій Мізюк виїхав з рідного Кропивницького в Крим і вступив у Севастополі в Академію військово-морських сил імені П. С. Нахімова. Коли почалася незаконна анексія Криму, Мізюк закінчував третій курс. На кораблі "Юрій Олефіренко" старший лейтенант – командир електромеханічної бойової частини.

"Ті, хто не захотів зраджувати Україну, в цей момент просто виходили зі строю. Не розумів і не зрозумію тих, хто не пішов за нами", - розповідає Сергій.

У числі курсантів, які, як і Мізюк, виходили зі строю, були командир малого броньованого катера "Нікополь" Богдан Небилиця і тепер уже співробітник СБУ Андрій Драч.

Користувачі мережі підтримали мужнього хлопця, який не став зрадником.

"Гідність - це те, що не продається і не купується! Це в крові! Спасибі батькам за гідного сина!", - написала Lytvynenko Tetiana.

"У хлопця є стрижень, це головне. І у тих хто тоді вийшов зі строю разом з ним", - захопилася Nina Kotenko.

"Ви - супер. Справжній чоловік і патріот", - написала Анна Женжеруха.

"Молодець! Людина повинна говорити правду, яка б вона не була!", - підтримала Емілія Васильєва.

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive)

Нагадаємо, 25 листопада цього року Небилиця, Драч і ще 22 українських моряка були захоплені російським спецназом в полон біля Керченської протоки.

Раніше ми писали про те, що всі захоплені РФ українські моряки назвали себе військовополоненими.

Додамо також, що адвокат українських моряком попередив про посилення тиску на них з боку ФСБ в період свят.