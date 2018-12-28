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"Начистить" предателям лица: моряк откровенно рассказал о Крыме

STYLERВойна    28.12.2018 - 17:37
"Начистить" предателям лица: моряк откровенно рассказал о Крыме
Коллаж РБК-Украина

У всех "нахимовцев" тогда был выбор - предавать Украину или нет

Старший лейтенант десантного корабля "Юрий Олефиренко" рассказал о своих однокурсниках, которые предали Украину и приняли присягу России в 2014 году в Крыму. Об этом сообщила благотворительная организация "Повернись живим" в  Facebook.

Россияне обещали курсантам достойные зарплаты и хорошие корабли, которые, в том числе, будут ходить за границу. По словам Сергея, приблизительно половина его однокурсников поверила в это. Часть "нахимовцев" переходила на сторону россиян прямо на плацу.

"Мне так больно было за Крым. Просто хотелось начистить лица всем однокурсникам в "нахимовке", которые повелись на обещания россиян и предали присягу. Я даже писал им гадости в соцсети", - говорит 24-летний офицер.

&quot;Начистить&quot; предателям лица: моряк откровенно рассказал о Крыме

Старший лейтенант Сергей Мизюк (facebook.com/backandalive)

В 2011 году Сергей Мизюк уехал из родного Кропивницкого в Крым и поступил в Севастополе в Академию военно-морских сил имени П. С. Нахимова. Когда началась незаконная аннексия Крыма, Мизюк заканчивал третий курс. На корабле "Юрий Олефиренко" старший лейтенант – командир электромеханической боевой части.

"Те, кто не захотел предавать Украину, в этот момент просто выходили из строя. Не понимал и не пойму тех, кто не пошел за нами", - рассказывает Сергей.

В числе курсантов, которые, как и Мизюк, выходили из строя, были командир малого бронированного катера "Никополь" Богдан Небылица и теперь уже сотрудник СБУ Андрей Драч.

Пользователи сети поддержали мужественного парня, который не стал предателем.

"Достоинство - это то, что не продается и не покупается! Это в крови! Спасибо родителям за достойного сына!", - написала Lytvynenko Tetiana.

"У парня есть стержень, это главное. И у тех кто тогда вышел из строя вместе с ним", - восхитилась Nina Kotenko.

"Вы - супер. Настоящий мужчина и патриот", - написала Анна Женжеруха.

"Молодец! Человек должен говорить правду, какая бы она ни была!", - поддержала Эмилия Васильева.

&quot;Начистить&quot; предателям лица: моряк откровенно рассказал о Крыме

Скриншот комментариев (facebook.com/backandalive)

Напомним, 25 ноября этого года Небылица, Драч и еще 22 украинских моряка были захвачены российским спецназом в плен возле Керченского пролива.

Ранее мы писали о том, что все захваченные РФ украинские моряки назвали себя военнопленными.

Добавим также, что адвокат украинских моряком предупредил об усилении давления на них со стороны ФСБ в период праздников.

Адвокаты украинских моряков обратятся в ЕСПЧ В Кремле заявили, что в РФ нет военнопленных украинцев
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