Окупантів годують простроченими сухпайками: "якими потрібно бути дурнями вашим генералам"

Не дивно, що окупанти масово грабують магазин і продуктові кіоски по всій Україні, адже їх пайок залишає бажати кращого.

Російську армію годують простроченими продуктами індивідуального раціону харчування, термін придатності яких закінчився 7 років тому.

На упаковуваннях продайка від "Воєнторгу" стоїть дата виготовлення - 10 квітня 2013 року, а термін придатності їжі окупантів закінчився 10 лютого 2015 року.

Усередині розкритого продпакета можна побачити галети, тушонка, розчинна кава і друге. Український воїн, який розкрив сухпайок, звернувся до матерів росіян, які воюють на боці РФ, і самих окупантів.

"Якими потрібно бути дурнями вашим генералам, щоб надавати своїй армії прострочені пайки? Сьогодні лютий 2022 року. Ви в Україні й ви гинете незрозуміло за що, і вам ще й дають прострочені продукти", - йдеться в ролику.

Український захисник звернувся до матерів бойовиків і попросив їх не віддавати своїх синів на вірну смерть.

"Матері, заберіть своїх дітей звідси. Не піддавайте їх життю ризику і не віддавайте на загибель. Вони не думають про ваших дітей. Слава Україні! Вас тут не чекали", - каже на камеру український воїн.

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