Росія спростить видачу паспортів всім українцям: що думають в мережі

Видача паспортів РФ в Україні планується не тільки в ОРДЛО, але й на всіх територіях нашої країни
На Донбасі активно проводиться видача паспортів РФ. Президент Росії Володимир Путін заявив, що в планах Кремля спростити процедуру отримання російського громадянства для всіх жителів України. Слова глави російської держави процитувало РБК-Украина. У соціальній мережі Facebook користувачі вважають, що видача паспортів українцям не обвінчається для Кремля великим успіхом. Деякі запропонували ввести зміни в законодавство про позбавлення українського громадянства власників двох паспортів різних країн.
За словами Путіна, Москва розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але й усієї України.
"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - заявив Путін.
Видача паспортів РФ в Україні - реакція мережі на нову заяву (фото: pixabay.com/Pexels)
Він також додав, що російська влада виконає всі свої соціальні зобов'язання, незважаючи на рішення про паспорти для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей.
В соціальній мережі багато хто став іронізувати з приводу видачі паспортів. Деякі вважають, що дії Кремля – очікуваний результат після "паспортизації" на Заході України:
Видача паспортів РФ в Україні - реакція мережі на нову заяву (скріншоти: facebook.com/www.rbc.ua)
Також ми писали, що думають експерти про видачу паспортів Росії в ОРДЛО. Політолог Микита Трачук вважає, що однією з цілей Росії є поліпшення демографічної ситуації в РФ.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив про підготовку нових санкцій проти Росії за рішення про роздачу паспортів на Донбасі.
У той же час російський президент вважає, що майбутня роздача паспортів на окупованому Донбасі схожа на ситуацію з угорськими документами на Закарпатті. Він також висловив здивування різкою негативною реакцією української влади і Заходу.