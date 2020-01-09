Снайпер ЗСУ на передовій звернувся до тих, хто "втомився від війни": відвойовуємо кожен сантиметр

Український військовий (Фото: facebook.com/pressjfo.news)

Військовий висловився про ситуацію, яка зараз складається на фронті

Українські військові на Донбасі на передовій не хочуть відходити назад і кидати позиції, які відвойовували у окупантів ціною життя бійців. За словами командира тактичного снайперського підрозділу однієї з бригад ЗСУ на фронті Сергія Варакіна, воїни не втомлюються, удосконалюються, навчаються, відвойовують і вкопуються в кожен сантиметр рідної землі.

На сторінці волонтерів фонду "Повернись живою" у Facebook опубліковано зворушливе звернення військового до українців. Снайпер дивується, що зараз з'явилося багато тих, хто "втомився від війни", хоча самі не допомагали ані армії, ані волонтерам, не витрачали своїх фінансових, моральних, духовних заощаджень всі ці 6 років після початку російської військової інтервенції в Україну.

"Так від чого ви втомилися?!", - запитує Варакин.

Командир наголосив, що людям, які пройшли Революцію Гідності та війну, потрібна тільки перемога.

"Раніше ми мріяли, що будемо йти вперед, відвойовувати свою територію. А зараз мріємо про те, щоб не відійти, не кинути ті позиції, де 150 метрів відвойовували ціною одного загиблого і сімох поранених. Так, наших людей не повернути, але Росія повинна платити, в тому числі і в міжнародних судах", - сказав він.

Варакін розповів, що в його снайперському підрозділі служать патріоти та ідейні воїни. Майже всі ті, кого в 2014 році називали "партизанами".

"Хлопці в мій підрозділ відбиралися за багатьма критеріями, в тому числі, чесно відповідаючи на запитання: "Чи бдеш ти воювати, якщо раптом перестануть платити зарплату?". Кожен з них сказав - так. Зараз ми майже всю свою зарплату витрачаємо на армію, тому що, щоб добре воювати, потрібно вкладати великі гроші в свій розвиток, спорядження. А все, що нам потрібно, дуже дорого коштує. Але досі є люди, які самі телефонують, пропонують допомогу. Завдяки таким ми і можемо нормально воювати, маємо хороші приціли, далекоміри, метеостанції", - сказав командир.

Він зазначив, що військовим допомагають також і місцеві жителі.

"Єдине, за що я вдячний **йлу - я познайомився з цими людьми, відкинув сміття, яке у мене було, і пишаюся цим. Пишаюся своїми командирами. На війні ти знаєш, що тут друг, там - ворог, а на громадянці все складніше. Спочатку я думав, що війна у мене забрала всі. А потім я переосмислив і зрозумів, що придбав щось нове", - зізнався Варакин.

Командир тактичного снайперського підрозділу Сергій Варакін (Фото: facebook.com/backandalive)

Користувачі мережі гаряче дякують воїнам за захист України від окупантів, бажають перемоги і здоров'я, а також сумують про загиблих на фронті бійців.

Дорогі наші хлопчики-воїни! Ми пишаємося вами. Ви справжні українці, патріоти, маєте в собі дух воїна, дух свободи і стали прикладом для всіх нас. Цей Дух дає можливість жінкам народжувати, тому що стоїте на сторожі! Ви своєю стійкістю запалює нас! Показуєте і вчіть згадати свої витоки, згадати - хто ми є! Яка наша мета. З чим прийшли і що можемо зробити! Нехай вас Бог береже.

Низький уклін вам, наші дорогі захисники-воїни, шана вам і вдячність за наше спокійне життя тут! Від усієї душі вітаємо зі святами, і швидше закінчився б це все абсурд. Повертайтеся додому живими, ми молимося за вас!

Привітання з Одеси! Сергію та його команді щира подяка і побажання здоров'я та Янгола-охоронця! Перемога буде за Україною!

Від усього серця дякую! Майдан і моє життя змінив, згодна з кожним словом! І так ми не перестанемо воювати і щиро підтримувати таких хоробрих, мужніх людей, як ви!

Ех, побільше таких патріотів, Україна процвітала б Спасибі за спокій в наших будинках. Ангела вам зберігача! Повертайтеся з перемогою!

Низько вклоняюся усім, хто захищав і захищає нас сьогодні! Світла пам'ять тим, кого сьогодні немає серед нас через цю прокляту війну! Дай Бог, щоб наша земля і наші люди швидше повернулися додому й зажили мирним життям, тому що починає лякати те, що вже є ціле покоління, яке не може жити поза війни.

Військовий ВСУ звернувся до українців (Скрін коментарів facebook.com/backandalive)