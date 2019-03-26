Вони стояли на смерть: на Донбасі за тиждень загинуло п'ятеро героїв (фото)

На Донбасі за минулий тиждень загинуло четверо українських військових. Вони боролися до останнього за нашу свободу і мирне небо. Наймолодшому з них було 19 років, а найстаршому - 48. Благодійний фонд Повернись живим опублікував фото й історію кожного з воїнів.

Євген Керечанин, 20 років, боєць 54-ї ОМБр, родом з Сумщини

Він загинув 18 березня поблизу населеного пункту Хутір Вільний на Луганщині. Від самого ранку окупанти відкрили вогонь з кулеметів та стрілецької зброї по позиціям українських військових. Під час бою у Євгена влучила ворожа куля. До армії він прийшов у 2016 році. Вдома на Євгена чекали батьки.

На Донбасі за тиждень загинуло п'ять воїнів ЗСУ (Євген Керечанин, фото: facebook.com/backandalive)

Сергій Валах (Борода), 34 роки, старший солдат 93-ї ОМБр, родом з Дніпра

Сергій загинув 20 березня. Екіпаж його бойової машини виїхав на допомогу побратимам, щоб придушити ворожий вогонь. Дорогою машина наїхала на міну, двоє бійців отримали опіки, але вижили. Та головний удар від вибуху прийняв на себе Борода, його рани виявилися несумісними з життям. Вдома на нього чекали батьки, сестра, 15-річний син та вагітна дівчина.

На Донбасі за тиждень загинуло п'ять воїнів ЗСУ (Сергій Валах (Борода), фото: facebook.com/backandalive)

Максим Сирін (Шалений), 36 років, солдат 93-ї ОМБр, родом зі Станиці Луганської

Він загинув 21 березня під час бою з окупантами. У той день його бойове чергування вже скінчилося, але він не зміг покинути побратимів. Боєць помітив спробу окупантів під прикриттям вогню вийти на смугу забезпечення, щоб провести розвідку боєм. Військового вбила куля ворожого снайпера. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Просування противника було зупинено українським військовим. Сірін вогнем притиснув ворожу ДРГ до землі і змусив відступити. Воїна посмертно представлено до нагороди за мужність.

На Донбасі за тиждень загинуло п'ять воїнів ЗСУ (Максим Сирін (Шалений), фото: facebook.com/backandalive)

Володимир Маркевич, 48 років, старший бойовий медик 24-ї ОМБр, родом з Львівщини

Його життя обірвала ворожа куля 22 березня. Це сталося у Мар’їнському районі на Донеччині. Медик перебував на спостережному пункті, коли окупанти відкрили вогонь з новітньої снайперської гвинтівки калібру 12,7 мм. Одна з куль пробила захисну стінку укриття і смертельно поранила медика. Вдома у нього залишився 22-річний син.

На Донбасі за тиждень загинуло п'ять воїнів ЗСУ (Володимир Маркевич, фото: facebook.com/backandalive)

Артур Бурлака, 19 років, солдат 108-го ОГШБ 10-ї бригади, родом з Івано-Франківська

Він загинув 22 березня у бою на 29-му блокпосту в Луганській області. В Артура поцілила куля ворожого снайпера у той час, як хлопець вів стрільбу з кулемета. У Артура вдома залишилися батьки.

На Донбасі за тиждень загинуло п'ять воїнів ЗСУ (Артур Бурлака, фото: facebook.com/backandalive)

Раніше ми писали про те, що загиблого в Іловайському котлі у серпні 2014 року військового Руслана Дейнеку, змогли нарешті опізнати і передати його рештки родичам для поховання.