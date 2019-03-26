Они стояли на смерть: на Донбассе за неделю погибло пятеро героев (фото)

На Донбассе за минувшую неделю погибло пятеро украинских военных. Они боролись до последнего за нашу свободу и мирное небо. Самому младшему из них было 19 лет, а самому старшему - 48. Благотворительный фонд Повернись живим опубликовал фото и историю каждого из воинов.

Евгений Керечанин, 20 лет, боец 54-й ОМБр, родом из Сумщины

Он погиб 18 марта вблизи населенного пункта Хутор Свободный на Луганщине. С самого утра оккупанты открыли огонь из пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских военных. Во время боя в Евгения попала вражеская пуля. В армию он пришел в 2016 году. Дома Евгения ждали родители.

На Донбассе за неделю погибло пять воинов ВСУ (Евгений Керечанин, фото: facebook.com/backandalive)

Сергей Валах (Борода), 34 года, старший солдат 93-й ОМБр, родом из Днепра

Сергей погиб 20 марта. Экипаж его боевой машины выехал на помощь собратьям, чтобы подавить вражеский огонь. По дороге машина наехала на мину, двое бойцов получили ожоги, но выжили. А главный удар от взрыва принял на себя Борода, его раны оказались несовместимыми с жизнью. Дома его ждали родители, сестра, 15-летний сын и беременная девушка.

На Донбассе за неделю погибло пять воинов ВСУ (Сергей Валах (Борода), фото: facebook.com/backandalive)

Максим Сирин (Шаленый), 36 лет, солдат 93-й ОМБр, родом из Станицы Луганской

Он погиб 21 марта во время боя с оккупантами. В тот день боевое дежурство уже закончилось, но он не смог покинуть собратьев. Боец заметил попытку оккупантов под прикрытием огня выйти на полосу обеспечения, чтобы провести разведку боем. Военного убила пуля вражеского снайпера. У него остались родители, жена и двое детей.

Продвижение противника было остановлено украинским военным. Сирин огнем прижал вражескую ДРГ к земле и заставил отступить. Воина посмертно представили к награде за мужество.

На Донбассе за неделю погибло пять воинов ВСУ (Максим Сирин (Шаленый), фото: facebook.com/backandalive)

Владимир Маркевич, 48 лет, старший боевой медик 24-й ОМБр, родом из Львовщины

Его жизнь оборвала вражеская пуля 22 марта. Это произошло в Марьинском районе на Донетчине. Медик находился на наблюдательном пункте, когда оккупанты открыли огонь из новейшей снайперской винтовки калибра 12,7 мм. Одна из пуль пробила защитную стенку укрытия и смертельно ранила медика. Дома у него остался 22-летний сын.

На Донбассе за неделю погибло пять воинов ВСУ (Владимир Маркевич, фото: facebook.com/backandalive)

Артур Бурлака, 19 лет, солдат 108-го ОГШБ 10-й бригады, родом из Ивано-Франковска

Он погиб 22 марта в бою на 29-м блокпосту в Луганской области. В Артура попала пуля вражеского снайпера в то время, как парень вел стрельбу из пулемета. У Артура дома остались родители.

На Донбассе за неделю погибли пять воинов ВСУ (Артур Бурлака, фото: facebook.com/backandalive)

Ранее мы писали о том, что погибшего в Иловайском котле в августе 2014 года военного Руслана Дейнеку, смогли наконец опознать и передать его останки родственникам для захоронения.