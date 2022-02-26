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Українська діаспора з США переказала $1 000 000 для морпіхів Маріуполя

Автор: Styler

Занепокоєна українська діаспора штату Іллінойс перевела для морських піхотинців Маріуполя 1 млн доларів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив волонтер, керівник організації "Допоможи фронту" Богдан Масляк.

"1 000 000 доларів США. Саме стільки ми отримаємо допомоги на закупівлю спорядження для морпіхів від обезбашенних благодійників українського походження з села Чікагівка Іллінойського повіту. Слава Україні!" - з гумором написав він.

Також раніше ми розповідали, що люди врятували водія авто, на якого в Києві наїхав танк.

Раніше ми повідомляли, що в Маріуполі снаряд влучив у школу. На щастя, люди приміщенні не знаходилися.

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Маріуполь