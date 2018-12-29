"Викликають страшні спогади": чим новорічні салюти небезпечні для ветеранів ООС

Фото: Феєрверк (pixabay.com-nickgesell)

Бажаючих запрошують на Донбас, де "салют" гарантовано

Українські психологи розповіли, чому салюти, хлопавки і петарди "небезпечні" для ветеранів ООС в повсякденному житті. Про це розповів військовий психолог Андрій Козинчук, передає NewsOne.

"Частково салют може викликати у ветеранів, так звані флешбеки – спогади моторошних моментів, які були на війні. Так склалося, що на російсько-української війни наші солдати найчастіше стикаються з артилерією і мінами. І здавалося б, нешкідливий салют може спричинити за собою тяжкі наслідки для військового. Він може закритися в собі, стати агресивним і неконтрольованим", - сказав він.

У той же час Козинчук розповів, де для українців обов'язково знайдеться "салют".

"А кому дуже хочеться, той завжди може підписати контракт і поїхати на війну святкувати Новий рік. Запевняю вас, там точно будуть “салюти", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомий волонтер просить про допомогу київським госпіталю.

Також ми розповідали історію колишнього МНСника, який воює на передовій.

Раніше ми повідомляли про те, як герой України як зупинив ворожий танк.