"Вызывают жуткие воспоминания": чем новогодние салюты опасны для ветеранов ООС

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Желающих приглашают на Донбасс, где "салют" гарантирован

Украинские психологи рассказали, почему салюты, хлопушки и петарды "опасны" для ветеранов ООС в повседневной жизни. Об этом рассказал военный психолог Андрей Козинчук, передает NewsOne.

"Отчасти, салют может вызывать у ветеранов так называемые флешбэки – воспоминания жутких моментов, которые были на войне. Так сложилось, что на российско-украинской войне наши солдаты чаще всего сталкиваются с артиллерией и минами. И казалось бы, безобидный салют может повлечь за собой тяжелые последствия для военного. Он может закрыться в себе, стать агрессивным и неконтролируемым", - сказал он.

В то же время Козинчук рассказал, где для украинцев обязательно найдется "салют".

"А кому очень хочется, тот всегда может подписать контракт и поехать на войну праздновать Новый год. Уверяю вас, там точно будут “салюты", - подчеркнул он.

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